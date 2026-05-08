Después de “More”, el episodio adicional de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original), los fanáticos del exitoso y popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi podrán disfrutar de un nuevo corto de anime. Se trata de “I Am a Hero Too” (“Yo también soy un héroe”), un one-shot especial sobre Eri y que Horikoshi dibujó para el libro de fans “My Hero Academia: Ultra Age”. No obstante, el capítulo extra, que está disponible en Crunchyroll desde el 2 de mayo de 2026, marca el final definitivo de la historia de Izuku Midoriya (Deku) y la Clase 1-A de la Academia U.A.

Por lo tanto, es posible que los fans que siguieron esta serie por diez años busquen otros títulos igual de emocionantes y que también puedas encontrar en Crunchyroll, la principal plataforma de streaming de animes. Si eres uno de ellos, te recomiendo tres series muy populares que no puedes dejar de ver.

Aunque si eres un verdadero fan de anime, es posible que también sigas estas historias. Ninguna tiene tantas temporadas y episodios como “My Hero Academia”, pero están entre las más populares de los últimos años. Una de ellas está prácticamente completa y otra tiene tres temporadas.

LOS 3 ANIMES POPULARES QUE PUEDES VER EN CRUNCHYROLL DESPUÉS DE “MY HERO ACADEMIA”

1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Si hablamos de animes populares y exitosos, es imposible no mencionar a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, que hizo historia tras el estreno de su película “Infinity Castle”. Este anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge tiene cuatro temporadas y 63 episodios, que puedes encontrar en Crunchyroll, al igual que la película “Mugen Train”.

Sinopsis: “Tanjiro Kamado es un joven que se unió a una organización dedicada a cazar demonios, la Compañía Matademonios, después de que su hermana menor, Nezuko, se convirtiera en uno de ellos.”

La combinación de una animación impresionante con una historia profundamente humana ha convertido a "Demon Slayer" en un fenómeno cultural (Foto: Ufotable)

2. Jujutsu Kaisen

En 2026, “Jujutsu Kaisen” regresó con su tercera temporada, que adaptó la primera parte del arco del Culling Game, y se convirtió en uno de los animes favoritos de la temporada de invierno. Si aún no has visto esta serie que adapta el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, debes agregarla a tu lista y empezar la atrapante y emocionante historia de Yuji Itadori.

Sinopsis: “Yuji Itadori conoce el mundo de las Maldiciones al tragarse el dedo del Rey de las Maldiciones.”

La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen" adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game del manga de Gege Akutami, pero aún no tiene fecha de estreno (Foto: MAPPA)

3. Sentenced to Be a Hero

Basada en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Rocket Shokai e ilustradas por Mephisto, “Sentenced To Be A Hero” es otro de los animes populares de la temporada invierno 2026 y en poco tiempo logró conquistar a los fanáticos de la acción. La serie se ambienta en un mundo donde el heroísmo es la condena para los criminales más peligrosos, que son enviados a luchar contra hordas de monstruos.

Sinopsis: “En un mundo donde el heroísmo es un castigo, Xylo Forbartz, un asesino de diosas condenado, lucha contra hordas interminables de abominaciones monstruosas como parte de la Unidad de Héroes Penales 9004. La muerte no es una escapatoria, solo un ciclo de resurrección y combate implacable. Pero cuando Xylo se encuentra con una nueva y misteriosa diosa, su improbable alianza desencadena una rebelión.”

En el anime "Sentenced to Be a Hero", Xylo Forbartz es un ex Caballero Sagrado condenado a la pena del heroísmo tras ser acusado de asesinar a una diosa (Foto: Studio KAI / Kadokawa)

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