“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es uno de los animes más populares de los últimos años, pero sin duda, la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), marcó un antes y un después para la aclamada franquicia. Mientras esperas novedades sobre la secuela podrías ver otras series o incluso volver a ver las cuatro temporadas de este anime. Tal vez no veas con otros ojos y percibas que la historia es más oscura de lo que parece.

Al centrarnos en las emocionantes batallas y las misiones que los protagonistas deben cumplir para llegar a su meta, nos olvidamos de algunos detalles como la edad de los personajes principales y los trágicos momentos que debieron enfrentar desde el principio. Entonces. ¿cuáles son esos detalles que lo cambian todo?

LOS DETALLES QUE DEMUESTRAN QUE “DEMON SLAYER” ES MÁS OSCURA DE LOS QUE PARECE

1. La edad del protagonista

Cuando “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” empieza, Tanjiro Kamado tiene apenas 13 y años y ya ha pasado por mucho. Desde perder trágicamente a toda su familia, hasta quedarse al cuidado de su hermana Nezuko, para quien debe buscar una cura. La escena empeora al considerar que los sobrevivientes eran los mayores de su grupo de hermanos.

Tanjiro, el protagonista de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", perdió a su familia debido al brutal ataque de un demonio (Foto: Ufotable)

2. Otra infancia trágica

Tanjiro Kamado no es el único personaje que tuvo una infancia complicada. Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente que es un cazador de demonios de élite, conocido por su personalidad estricta, despiadada y enigmática, fue criado en una celda como sacrificio. Fue el primer varón en siglos en un clan exclusivamente femenino devoto de un demonio serpiente, así que alimentaban en exceso con la intención de convertirlo en un sacrificio.

Aunque logró escapar, quedó con algunas cicatrices atroces. Además de la culpa por el exterminó de su clan, debido a que el demonio cobró venganza tras su fuga.

En "Demon Slayer Kimetsu no Yaiba", Obanai Iguro, el Hashira de la Serpiente, fue criado como sacrificio para un demonio (Foto: Ufotable)

3. El personaje que se vio obligado a matar a su madre

Sanemi Shinazugawa también se suma a los personajes de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” con infancias trágicas. La vida de este personaje cambia para siempre la noche en que su madre se transformó en un demonio y masacró a la mayoría de sus hijos. Para proteger a Genya, Sanemi asesinó a su madre. Sin embargo, Genya lo señaló por lo que hizo.

Sanemi Shinazugawa es conocido por su personalidad agresiva, impulsiva y a menudo hostil, así como por su intensa sed de venganza contra los demonios, especialmente contra Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)

4. La familia Ubuyashiki

En “Demon Slayer”, los personajes jóvenes tienen que pasar por muchas cosas oscuras. Debido a la maldición de la familia Ubuyashiki, todos los herederos varones mueren antes de cumplir los 30 años, por lo tanto no pueden tener infancias normales, son obligados a madurar antes y a asumir responsabilidades de adultos.

A los trece años, Kagaya Ubuyashiki se casó con Amane y a los 15, tuvo hijos, incluido Kiriya Ubuyashiki, quien tomó las riendas de la familia y se convirtió en el líder del Cuerpo de Cazadores de Demonios con tan solo ocho años.

En "Kimetsu no Yaiba", Kagaya Ubuyashiki se casó con Amane y a los 15, tuvo hijos, incluido Kiriya Ubuyashiki (Foto: Ufotable)

5. La Marca del Cazador de Demonios

Al parecer el sufrimiento es parte esencial de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Los Cazadores de Demonios que activan la marca están destinados a vivir una vida corta. Esto incluye a Tanjiro.

Tanjiro Kamado, el protagonista de "Demon Slayer", tiene una fuerza, velocidad y percepción extraordinarias después de activar la marca del Cazador de Demonios (Foto: Ufotable)

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