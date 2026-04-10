¿Cuánto han cambiado las vidas de Rue (Zendaya), Cassie (Sydney Sweeney), Nate (Jacob Elordi), Maddy (Alexa Demie), Jules (Hunter Schafer) y el resto de personajes principales de “Euphoria” cinco años después de la graduación? La tercera temporada de la serie de HBO creada por Ron Leshem y Daphna Levin se encarga de explorar la cruda transición de los protagonistas hacia la vida adulta, etapa en la que tendrán que lidiar con más problemas. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán?

“Cinco años parecía un plazo natural porque si hubieran ido a la universidad, ya se habrían graduado para entonces”, adelantó el creador Sam Levinson a Variety. “Básicamente, recogemos a Rue al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie, tratando de encontrar formas muy ingeniosas de pagar la deuda”.

Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Eric Dane, Colman Domingo, Alanna Ubach, Daeg Faerch, Melvin Bonez Estes, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson y Zak Steiner también regresan en la tercera temporada de “Euphoria”, que también cuenta con la participación de Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison y Priscilla Delgado.

Sydney Sweeney vuelve a interpretar a Cassie Howard, quien está obsesionada con sus redes sociales en la tercera temporada de "Euphoria" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”?

El primer episodios de la tercera temporada de “Euphoria” se estrenará el domingo 12 de abril de 2026 en HBO y HBO Max. Mientras que el resto de capítulos se emitirá cada semana hasta el 31 de mayo.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”?

La tercera temporada de “Euphoria” tiene ocho episodios. La misma cantidad que la segunda entrega, pero dos menos que la primera temporada.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”

Episodio 1: 12 de abril de 2026

Episodio 2: 19 de abril de 2026

Episodio 3: 26 de abril de 2026

Episodio 4: 3 de mayo de 2026

Episodio 5: 10 de mayo de 2026

Episodio 6: 17 de mayo de 2026

Episodio 7: 24 de mayo de 2026

Episodio 8: 31 de mayo de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”?

Países Horario Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del 13 de abril

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de HBO, la tercera temporada de “Euphoria”, gira en torno a “un grupo de amigos de la infancia se debaten entre la virtud de la fe, la posibilidad de la redención y la maldad”.

“Creo que será emocionante explorar a los personajes fuera del instituto”, declaró Zendaya a The Hollywood Reporter en agosto de 2022. “Quiero ver cómo es Rue en su proceso de sobriedad, lo caótico que puede parecer. Pero también quiero ver cómo evolucionan todos los personajes, en el sentido de que intentan descubrir qué hacer con sus vidas cuando terminan el instituto y qué tipo de personas quieren ser. Lo especial de esta temporada fue que pudimos profundizar mucho más en [los otros personajes]. Creo que podemos volver a hacerlo en la tercera temporada”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”

Zendaya como Rue Bennett

Hunter Schafer como Jules Vaughn

Sydney Sweeney como Cassie Howard

Sydney Sweeney como Cassie Howard

Jacob Elordi como Nate Jacobs

Alexa Demie como Maddy Perez

Maude Apatow como Lexi Howard

Colman Domingo como Ali

Austin Abrams como Ethan Daley

Dominic Fike como Elliot

Rosalía

Suki Waterhouse

Jeremy O. Harris

Bella Podaras

Bill Bodner

Cailyn Rice

Colleen Camp

Gideon Adlon

Hemky Madera

Homer Gere

Jack Topalian

Jessica Blair Herman

Kwame Patterson

Madison Thompson

Matthew Willig

Rebecca Pidgeon

Sam Trammell

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace

Sharon Stone

Marshawn Lynch

Darrell Britt-Gibson

Kadeem Hardison

Priscilla Delgado

James Landry Hébert

Anna Van Patten

Asante Blackk

Jacob Elordi asume el papel de Nate Jacobs en la tercera temporada de "Euphoria", donde intenta superar sus problemas del pasado (Foto: HBO)

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