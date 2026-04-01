Después del final de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, que se emitió el 26 de marzo de 2026, los fanáticos del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami esperan con ansias novedades sobre la cuarta temporada, desde la fecha de estreno hasta más detalles sobre los capítulos del material original que se adaptarán. Aún es pronto para anuncios oficiales, no obstante, Crunchyroll tiene varios títulos que puedes ver mientras se publica algún anuncio oficial. Así que, te recomiendo otras series igual de emocionantes que la historia de Yuji Itadori.

Aunque inicialmente se hablaba de “la Parte 2 de la Temporada 3”, en los anuncios oficiales se refieren a los próximos episodios como cuarta temporada, que es promocionada bajo el título de “The Culling Game Part 2”. Si bien, aún no hay fecha de estreno se especula que podría llegar a inicios del 2027.

El festival presencial “JUJU FES 2026 -5th Anniversary-”, que se realizará el 29 y 30 de agosto de 2026 en el K Arena Yokohama, podría ser el escenario perfecto para que se revelen detalles de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”.

LOS ANIMES QUE PUEDES VER MIENTRAS ESPERAS “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 4

1. Hell’s Paradise: Jigokuraku

La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” fue una de las grandes sorpresas de la temporada de invierno 2026. El anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku igualar, e incluso superar, a “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” en algunos rankings. Así que la historia de Gabimaru, un ninja inmortal condenado, que busca el elixir de la vida en una misteriosa y peligrosa isla para obtener su libertad y reunirse con su esposa es una buena opción.

En la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku", Gabimaru debe sobrevivir a los monstruos de la isla (Foto: Mappa)

2. Chainsaw Man

Al igual que “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man” está cargado de acción, así que podría ser una opción interesante. El anime basado en el manga shonen de Tatsuki Fujimoto tiene solo una temporada y una película taquillera que se estrenó en 2025. Sin embargo, los nuevos episodios de la historia de Denji fue confirmada en diciembre del año pasado, durante el evento Jump Festa 2026.

Denji regresa con más aventuras en una segunda temporada de "Chainsaw Man", anime basado en el manga de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

3. Mob Psycho 100

“Mob Psycho 100”, webcómic creado por One (“One Piece”), destaca por el desarrollo de sus personajes. Tiene tres temporadas, que suman un total de 37 episodios, que por supuesto también puedes encontrar en Crunchyroll. La trama se centra en un estudiante de secundaria tímido que tiene poderes psíquicos, pero busca una vida normal.

"Mob Psycho 100" tiene tres temporadas y 37 episodios que puedes ver en Crunchyroll después de la temporada 3 de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Bones)

4. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Tanjiro Kamado es el protagonista principal de la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", que tiene cuatro temporadas (Foto: Ufotable / TOHO)

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es uno de los animes más populares de los últimos años y tras el exitoso estreno de la película “Infinity Castle”, han conseguido más seguidores, así que, probablemente, ya lo viste. Si por alguna razón aún no, debes incluirlo en tu lista. Tiene cuatro temporadas y 63 episodios, que están disponibles en Crunchyroll. Además, aún restan dos películas para completar la historia del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge.

5. Solo Leveling

Aún no se han anunciado novedades sobre la temporada 3 de "Solo Leveling", el exitoso anime basado en la novela web de Chugong (Foto: A-1 Pictures)

Basado en la novela web de Chugong, “Solo Leveling” es otro de los animes más importantes de los últimos años. De hecho, aspira a ganar por segundo año el premio más importante de los Crunchyroll Awards 2026. Tiene dos temporadas y 25 episodios, que siguen a Sung Jinwoo, quien sobrevive a una mazmorra oculta y adquiere la habilidad de “subir de nivel”, convirtiéndose en el cazador más fuerte. Al igual que en el caso de “Jujutsu Kaisen”, se esperan novedades sobre su próxima temporada.

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