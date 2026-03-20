Sin duda, la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” es el estreno más importante de la primera parte del 2026 y es uno de los animes más exitosos de los últimos años. No obstante, ¿está al nivel de “Solo Leveling”? ¿La historia de Yuji Itadori ha logrado superar a la de Sung Jin-woo? Con solo dos temporadas, la serie basada en una novela web surcoreana escrita por Chugong, que fue adaptada a un popular manhwa ilustrado por Jang-Sung-Rak (Dubu), se ha convertido en un fenómeno mundial, y sus fans esperan con ansias la temporada 3.

A pesar de algunas críticas, la primera parte de la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen”, que adapta el arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami y se centra en el torneo diseñado por el hechicero antiguo Kenjaku para forzar la evolución humana mediante la muerte y la energía maldita para fusionar a la humanidad con Tengen, ha recibido excelentes puntuaciones en IMDb y tiene una fenomenal calificación en Crunchyroll.

Sin embargo, no ha logrado superar a “Solo Leveling”, que se centra en Sung Jin-woo, el cazador más débil de la humanidad, quien tras una experiencia mortal obtiene la capacidad única de subir de nivel y aumentar sus habilidades.

“Solo Leveling” ostenta 962.400 valoraciones en Crunchyroll y busca convertirse en el Anime del Año por segunda vez (Foto: A-1 Pictures)

“JUJUTSU KAISEN” NO PUEDE SUPERAR A “SOLO LEVELING”

A un episodio del final de la primera parte de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, el anime cuenta con un total de 729.400 valoraciones en Crunchyroll. Por supuesto, se trata de un cifra impresionante y coincide con el éxito de los últimos capítulos y las calificaciones que recibe en otros portales, como IMDb, donde supera los 9 puntos.

No obstante, no es suficiente para alcanzar, ni menos superar, a “Solo Leveling”, que ostenta 962.400 valoraciones en Crunchyroll. Pero la diferencia no solo radica en esas cifras, ya que el primero cuenta con tres temporadas y 58 episodios, mientras que el ganador solo con dos temporadas y 26 episodios.

Aunque ambas series mantienen una excelente puntuación media de 4,9 sobre 5, existe una marcada diferencia en el número de valoraciones. “Jujutsu Kaisen” tiene un promedio de 13.000 valoraciones por capítulo, mientras que “Solo Leveling” tiene un promedio de 37.000 valoraciones por capítulo.

Por lo tanto, “Jujutsu Kaisen” necesitaría unos 17 episodios más para superar el récord de “Solo Leveling”. Aún no se ha anunciado cuántos episodios tendrá la parte 2 de la tercera temporada, pero se espera que también tenga 12 episodios, así que no serían suficientes. Además, es importante considerar que hasta ese momento, “Solo Leveling” podría lanzar su tercera entrega.

Los animes que están más cerca de alcanzar a “Solo Leveling” en las valoraciones de Crunchyroll son “One Piece”, con 773.600, y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, con 728.800. Pero estas series cuentan con más temporadas y/o episodios.

“Jujutsu Kaisen” necesitaría unos 17 episodios más para superar el récord de “Solo Leveling” en Crunchyroll (Foto: MAPPA)

EL OTRO RÉCORD QUE “SOLO LEVELING” PODRÍA ALCANZAR

“Solo Leveling” es el anime moderno más visto y mejor valorado de la historia de Crunchyroll, además, consiguió arrasar en los Crunchyroll Anime Awards 2025 y podría hacer historia en la siguiente edición de dicha premiación.

La segunda temporada podría competir a Mejor Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards de 2026 y si consigue el premio, se convertiría en el primer anime en la historia de los Crunchyroll Awards en conseguirlo dos veces consecutivas.

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