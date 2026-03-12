A casi un año del final de la segunda temporada de “Solo Leveling” aún no se han anunciado novedades sobre la tan esperada tercera temporada del exitoso anime basado en la novela web de Chugong. No obstante, existen otras series que puedes ver mientras el estudio confirma la fecha de estreno. De hecho, A-1 Pictures está trabajando en otro proyecto. Se trata de la adaptación de otro aclamado manga shonen. ¿Esa es la razón del retraso de los nuevos episodios de la historia de Jinwoo? Por lo pronto, te comparto todo lo que se sabe sobre el nuevo y prometedor anime.

Sin duda, el anime más popular de A-1 Pictures es “Solo Leveling”, que destaca por la calidad de la animación, la evolución del protagonista, las batallas emocionantes y más detalles. No obstante, no es la unica serie conocida del estudio, también cuenta con títulos como “Kaguya-sama: Love Is War” y “Your Lie in April”.

Por lo tanto, el nuevo proyecto no necesariamente se relaciona con el retraso de la tercera temporada de “Solo Leveling”. Además, “Bless” tiene una temática diferente y otros elementos con los que destacar.

"Bless", el nuevo anime del estudio de "Solo Leveling", se estrenará en algún momento del 2027 (Foto: A-1 Pictures)

“BLESS”, EL NUEVO ANIME DEL ESTUDIO DE SOLO LEVELING”

A-1 Pictures anunció que “Bless” se estrenará en algún momento del 2027. La serie basada en el manga escrito e ilustrado por Yukino Sonoyama se centra en dos estudiantes que persiguen sus sueños en el mundo de la moda. Mientras Aia desea ser maquillador profesional, Jun aspira a ser modelo. Juntos forman un gran increíble.

Además del avance casi un minuto, se compartió información sobre el equipo que está detrás del nuevo anime. Shotaro Kitamura (“Makeine: Too Many Losing Heroines!”) se encarga de la dirección, mientras que Fukuro Kamiza, de la composición de la serie, Honoka Yokoyama, del diseño de personajes, y la música recae en Ryo Yoshimata.

Estos son los miembros del equipo técnico de “Bless”:

Asistente de dirección: Takayuki Kikuchi

Directores jefes de animación: Honoka Yokoyama, Tetsuya Kawakami, Reina Iwasaki

Diseño de vestuario: Akane Takeda

Diseño de accesorios: Takayuki Kido

Directores principales de animación: Yuichiro Iida, Marina Kobayashi, Miku Harashima

Supervisor de peluquería y maquillaje: Katsuyoshi Kojima

Ilustrador gráfico: Kashimaki

Diseño de color: Mana Hokuto

Director de arte: Risa Wakabayashi

Escenografía artística: Mikiya Hiragi

Director de CG: Yuki Kuribayashi

Director de fotografía: Eiki Eto

Editor: Kiyoshi Hirose

Director: Kohei Yoshida

Efectos de sonido: Takuya Hasegawa

AVANCE DE “BLESS”

¿DE QUÉ TRATA “BLESS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial del manga “Bless”, “a una edad temprana, Aia Utagawa fue reclutado como modelo, pero su verdadera ambición es convertirse en artista de maquillaje. Sin embargo, incluso cuando se acerca el final de la escuela secundaria, es un sueño que oculta en su interior, temeroso de salir de su rol preestablecido como una cara bonita. Entonces, un día conoce a Jun, una compañera de clase callada que se encorva porque se avergüenza de su rostro, cubierto de pecas.

Él la convence para participar juntos en un concurso de moda en la escuela, con él encargándose de su maquillaje. Forman un equipo increíble, con Jun descubriendo una confianza que nunca supo que podría mostrar y Aia aprendiendo finalmente que, aunque puede ser difícil abrirse a la posibilidad de fracasar en lo único que te importa, vale la pena enfrentar las dificultades.”

Aia Utagawa y Jun Sumisaki son los protagonistas de "Bless", el nuevo anime del estudio de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí