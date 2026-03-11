Después de tres temporadas, “Fire Force” termina en abril de 2026. Cada viernes desde el 9 de enero se emite un nuevo episodio de la tercera y última entrega, así que aún debes esperar un poco para ver el final de la historia de Shinra Kusakabe, quien se une a la brigada especial de bomberos 8 en un Tokio postapocalíptico con la misión es extinguir a los “Infernales”. Mientras tanto, puedes ver otros animes con temática similar y que incluso tienen mejores calificaciones que la serie basada en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo.

Aunque “Fire Force” no es el mejor anime shonen, tiene un gran número de fanáticos y buenas calificaciones. De hecho, “Dragon and Knight Surge Toward the Heavens” (3x21), que se centró en el enfrentamiento entre Arthur Boyle y Dragon, consiguió una puntuación de 9,7 en IMDb, el más alto de la tercera temporada. Por lo tanto, muchos esperan con ansias el gran final.

LOS ANIMES QUE PUEDES VER MIENTRAS ESPERAS EL FINAL DE “FIRE FORCE”

1. My Hero Academia

“My Hero Academia” al igual que “Fire Force” llega a su fin en 2026. Aunque la octava temporada terminó en diciembre de 2025, una semana después se anunció un episodio adicional, que llegará en mayo de 2026 y adapta el capítulo 431 del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Por lo tanto, si aún no has visto este popular anime, necesitas conocer la historia de Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA.

El episodio especial de "My Hero Academia" profundizará en el futuro la popular franquicia (Foto: Bones Film)

2. Hunter x Hunter

“Hunter x Hunter” otro anime shonen impresionante que podría interesarte. Esta serie basada en el manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi narra la historia de Gon Freecss, un niño de 12 años que busca convertirse en ‘Cazador’ profesional para encontrar a su padre, Ging. En su camino, conoce a Killua, Kurapika y Leorio, lidia con peligrosos exámenes, enemigos complejos y el sistema de poder llamado Nen.

“Hunter x Hunter”, que se basa en el manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi, tiene seis temporadas y un total de 148 episodios (Foto: Madhouse)

3. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Dirigida por Yasuhiro Irie y escrita por Hiroshi Ōnogi, “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” es la segunda adaptación del manga de Hiromu Arakawa y es considerada una de las mejores series de anime de todos los tiempos. Se centra en dos hermanos que buscan la Piedra Filosofal, después de que un intento de revivir a su madre fallecida sale mal y los deja en formas físicas dañadas.

"Fullmetal Alchemist: Brotherhood" ha recibido varios elogios y es considerada una de las mejores series de anime de todos los tiempos (Foto: Bones)

4. Gurren Lagann

“Gurren Lagann” es un anime que mezcla la acción con la comedia y sigue a Simón, un joven tímido de una aldea subterránea, y a su carismático hermano adoptivo, Kamina. Juntos luchan contra un gobierno tiránico. La serie creada por Hiroyuki Imaishi en el estudio Gainax, junto Aniplex y Konami se emitió originalmente entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2007.

"Gurren Lagann" está compuesta por 27 episodios y fue dirigida por Hiroyuki Imaishi (Foto: Gainax)

5. Bleach: Thousand-Year Blood War

Sin duda, “Bleach: Thousand-Year Blood War” es superior a “Fire Force”, así que si aún no lo has visto, debes hacerlo. La serie adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Tite Kubo y se centra en la guerra total entre la Sociedad de Almas y el Wandenreich, un ejército oculto de Quincies liderado por Yhwach.

"Bleach: Thousand-Year Blood War" adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Tite Kubo (Foto: Pierrot)

