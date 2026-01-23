La historia de Shinra Kusakabe, un joven que se une a la Brigada Especial de Bomberos en un Tokio futurista donde la gente sufre una misteriosa combustión espontánea y que tiene la habilidad de manipular el fuego y luchan contra estos Infernales, continúa en la segunda parte de la tercera temporada de “Fire Force”, que se estrenó el 9 de enero de 2026 y cada semana emite un nuevo capítulo. Pero ¿qué arcos del manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo se adaptan en los últimos episodios del popular anime?

En “Unaware” (3x13), después de los eventos del final de la primera parte de la temporada final, Shinra despierta y descubre que no ha sido él mismo durante los últimos meses. Durante el tiempo que estuvo inconsciente, un quinto Pilar masivo apareció en el mundo, además se reveló que su cuerpo fue habitado por su Doppelgänger de Adolla.

Pero eso solo fue el inicio de la recta final de “Fire Force”, dirigida por Yuki Yase en el estudio David Production, con Yamato Haishima encargándose de la adaptación y Hideyuki Morioka diseñando los personajes. Solo restan 12 episodios para el gran final, ¿serán suficientes para adaptar todo el material original?

Shinra Kusakabe y Arthur Boyle en el afiche promocional de la tercera temporada de “Fire Force” (Foto: David Production)

LOS ARCOS DEL MANGA QUE ADAPTA “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2

La primera parte de la tercera temporada de “Fire Force” adaptó aproximadamente del capítulo 175 al 216 del manga. Entonces, abarcó el Arco del Rescate de Obi (Capítulos 175-197), el Arco del Regreso a San Raffles (Capítulos 198-204), Arco de la Aventura de Arthur (Capítulos 205-212) y el inicio del Arco de los Pilares de Piedra (Capítulos 213-216).

Por lo tanto, los últimos episodios del popular anime deben adaptar los arcos finales del manga de Atsushi Ohkubo, es decir, aproximadamente desde el capítulo 217 hasta el capítulo 304.

La segunda parte de la temporada final de “Fire Force” continuará con los eventos del Arco de los Pilares de Piedra, además se pueden incluir eventos del Arco de la Traición del Imperio. El Arco del Gran Cataclismo también es parte fundamental de la historia. ¿También se incluirá el epílogo?

Entonces, estos son los arcos que adapta “Fire Force” - Temporada 3 Parte 2

Arco del pilar final : El último gigante infernal surge de las profundidades y provoca pánico y desesperación. En tanto, Shinra regresa al campo de batalla.

: El último gigante infernal surge de las profundidades y provoca pánico y desesperación. En tanto, Shinra regresa al campo de batalla. Arco de la Traición del Imperio : La Compañía 8 es señalada como traidora.

: La Compañía 8 es señalada como traidora. Arco del Gran Cataclismo: La batalla final contra el Evangelista y la ejecución del plan para destruir el mundo.

Hibachi Shinmon, el excapitán de la Séptima Brigada Especial de Bomberos, en el episodio 14 de la tercera temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

¿CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2?

El episodio 13 de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenó el viernes 9 de enero de 2026 en Japón, y el mismo día en todo occidente, a través de Crunchyroll. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll se encargará de la distribución internacional. En países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

