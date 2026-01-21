Después de una pausa de seis meses, la tercera temporada de “Fire Force” regresa con los últimos episodios del anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo. En esta segunda parte, las aventuras de Shinra Kusakabe como Soldado del Fuego llegan a su fin después de que el protagonista llevara el conflicto contra los Evangelistas a un punto de ruptura. Entonces, ¿cuántos episodios tiene la segunda parte de la popular serie de Crunchyroll y cuándo se estrenarán. A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

Al final de la primera parte de la temporada final, Sho luchó contra Faerie, quien manipuló la gravedad, mientras que Shinra fue arrastrado al pasado, donde vio el mundo antes del Cataclismo, y terminó atado a una cama tres meses después, en un presente alterado, presenciando la aparición de cinco nuevos Pilares.

Por lo tanto, los últimos capítulos de “Fire Force” adaptan los arcos finales del manga, donde la Compañía 8 busca rescatar al Capitán Obi, descubrir la verdad sobre el Evangelista y prevenir el Gran Cataclismo.

Iris, de la Séptima Brigada Especial de la Fuerza de Fuego, en la segunda parte de la tercera temporada de “Fire Force” (Foto: David Production)

¿CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2?

El episodio 13 de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenó el viernes 9 de enero de 2026 en Japón, y el mismo día en todo occidente, a través de Crunchyroll. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll se encargará de la distribución internacional. En países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “FIRE FORCE”?

La tercera y última temporada de “Fire Force” tiene un total de 25 episodios, divididos en dos partes. La primera parte de 12 capítulos y la segunda de 13 capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2

Episodios del 1 al 12 (Ya disponibles)

Episodio 13: 9 de enero de 2026 (Ya disponible)

Episodio 14: 16 de enero de 2026 (Ya disponible)

Episodio 15: 23 de enero de 2026

Episodio 16: 30 de enero de 2026

Episodio 17: 6 de febrero de 2026

Episodio 18: 13 de febrero de 2026

Episodio 19: 20 de febrero de 2026

Episodio 20: 27 de febrero de 2026

Episodio 21: 6 de marzo de 2026

Episodio 22: 13 de marzo de 2026

Episodio 23: 20 de marzo de 2026

Episodio 24: 27 de marzo de 2026

Episodio 25: 3 de abril de 2026

¿A QUÉ HORA VER LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “FIRE FORCE”?

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:30 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:30 p.m. España 6:30 p.m.

TRÁILER DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “FIRE FORCE”

Estos son algunos de los actores que regresan para los últimos episodios de la temporada 3 de “Fire Force”:

Gakuto Kajiwara le da voz a Shinra Kusakabe

Mao Ichimichi le da voz a Iris

Yūsuke Kobayashi le da voz a Arthur Boyle

Kazuya Nakai le da voz a Akitaru Obi

Kenichi Suzumura le da voz a Takehisa Hinawa

Yuuki Aoi le da voz a Tamaki Kotatsu

Gakuto Kajiwara le da voz a Shinra Kusakabe en la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí