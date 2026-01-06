Desde su estreno, en 2016, “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) presentó héroes poderosos que se convirtieron en los personajes favoritos de los fanáticos del anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi. Algunos como el protagonista Izuku Midoriya incrementaron su fuerte y tuvieron una gran evolución, pero quiénes están en la lista de los mejores tras la brutal guerra final contra All For One y Tomura Shigaraki.

A lo largo de las ocho temporadas del popular anime que tiene un gran número de seguidores, varios héroes perdieron la vida o se retiraron. No obstante, también surgieron nuevos héroes que continuaron trabajando para proteger la sociedad. Yu Takeyama (Mt. Lady), Ochako Uraraka (Uravity), Nejire Hado (Nejire Chan) y Tamaki Amajiki (Suneater) son algunos de los más poderosos. Pero ¿quiénes son los cinco más fuertes?

LOS PERSONAJES MÁS PODEROSOS DE “MY HERO ACADEMIA”

5. Rumi Usagiyama (Mirko)

Mirko es una heroína profesional Número 5 que tiene un Don que le otorga habilidades similares a las de un conejo. Durante la guerra final, perdió sus cuatro extremidades tras luchar contra Shigaraki, pero eso no la detuvo. Gracias a unas prótesis, recupera su fuerza.

Rumi Usagiyama (Mirko), personaje del popular anime "My Hero Academia", posee una fuerza excepcional en las piernas (Foto: Bones Film)

4. Mirio Togata (Lemillion)

Mirio Togata es un carismático y poderoso estudiante de la Academia U.A. y miembro de “Los Tres Grandes” en el anime y manga “My Hero Academia”. Además de su poder, Permeación, su mayor fortaleza es su espíritu indomable y su fe en ayudar a los demás. Perdió su peculiaridad temporalmente, no obstante, lo recuperó.

Mirio Togata iba a ser el sucesor de All Might si este no conocía a Midoriya en la serie anime "My Hero Academia" (Foto: Studio Bones)

3. Katsuki Bakugo (Dynamite)

Aunque es conocido por su temperamento explosivo, gran intelecto táctico y por ser rival de Deku, en los últimos episodios tiene un arco de redención considerado de los mejores del género shonen. Logró despertar su don durante la guerra final.

Katsuki Bakugo logró controlar la liberación de sus explosiones en el popular anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

2. Shoto Todoroki (Shoto)

Shoto Todoroki destacaba por ser el hijo de Endeavor, el antiguo héroe número uno, pero dependía demasiado del alto rendimiento de su don y carecía de experiencia en combate. Durante la batalla final de “My Hero Academia”, utilizó una nueva técnica llamada Fósforo, con lo que demostró su gran fuerza.

Shoto Todoroki creció durante su combate contra Dabi en el popular anime "My Hero Academia" (Foto: Bones) / CHRIS DELMAS

1. Izuku Midoriya (Deku)

Después de perder su don, Deku puede replicar todos los Dones de los anteriores usuarios de One For All gracias a un traje especial. Lo que incluye la fuerza sobrehumana inherente del Todopoderoso y sus poderosos dones como Fa Jin y Gearshift. No solo lidera la lista por ser el protagonista, también se debe a que se convirtió en el primer héroe profesional sin don.

Izuku Midoriya, el protagonista de “My Hero Academia”, se convirtió en el primer héroe profesional sin don (Foto: Bones Film)

