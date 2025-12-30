“My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) anunció varias sorpresas para sus fanáticos por el décimo aniversario del popular anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi. La más importante fue el capítulo especial que se estrenará el 2 de mayo de 2026, sirve como epílogo de toda la serie y sigue a Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA ocho años después de su graduación. Sin embargo, para los seguidores no parece ser suficiente.

Mientras esperan la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, que estrenará en enero de 2026, continúan hablando en redes sociales sobre los futuros proyectos Horikoshi y sobre los spin-off que podrían expandir la aclamada franquicia. Por eso, te comparto una lista con otros animes de superhéroes que puedes ver mientras esperas más novedades.

LOS ANIMES DE SUPERHÉROES QUE DEBES VER DESPUÉS DE “MY HERO ACADEMIA”

1. Love After World Domination

“Love After World Domination” se basa en una serie de manga japonesa escrita por Hiroshi Noda e ilustrada por Takahiro Wakamatsu y sigue la vida amorosa de sus protagonistas, que fingen ser enemigos mortales en público. Aunque se centra en el romance, también incluye momentos de acción y emocionantes batallas.

Sinopsis: “Es amor a primera vista para Fudo y Desumi, solo que durante una batalla a vida o muerte. Fudo, líder del escuadrón de héroes Gelato 5, y Desumi, la Reina de la Muerte de la malvada sociedad Gekko, se encuentran atrapados en un amor prohibido, ¡y es su primera relación! Viviendo en secreto, viven de la mano, con un arma en la otra, descubriendo lo que es verdaderamente justo en el amor y la guerra.”

2. To Be Hero X

“To Be Hero X” es una serie de animación de coproducción japonesa y china que estrenó en Fuji Television y otros canales el 6 de abril de 2025. Se trata de la tercera de la franquicia antológica “To Be Hero” y fue dirigida por Li Haoling.

Sinopsis: “Este es un mundo en el que los mejores héroes son aclamados. El ‘Valor de Confianza’ es lo que crea superhéroes. Si la gente cree que un héroe ‘puede volar’, adquirirá la capacidad de volar. También ocurre al revés: aunque un héroe tenga poderes, si baja su Valor de Confianza, también perderá sus poderes. El Valor de Confianza se mide en forma de datos y se usa para clasificar a los héroes. Una vez cada dos años, los mejores héroes se reúnen para competir en un torneo especial.”

El anime "To be Hero X" fue dirigido y escrito por Li Haoling, y se estrenó el 6 de abril de 2025 (Foto: Crunchyroll)

3. Samurai Flamenco

“Samurai Flamenco” es un anime japonés dirigido por Takahiro Omori y producido por el estudio Manglobe que aborda temas como la justicia, heroísmo y conexión. También dio origen a un manga, escrito por Seiko Takagi e ilustrado por Sho Mizusawa.

Sinopsis: “Masayoshi Hazama es un hombre que se ha convertido en un héroe ‘por sí mismo, sin tener superpoderes ni ninguna clase de alta tecnología. Hidenori Goto es un policía que ha descubierto la verdadera identidad del autoproclamado héroe de casualidad, y siempre se involucrado en problemas por su culpa. Esta es la historia del nacimiento de un verdadero héroe protagonizada por estos dos hombres, mezclando drama y comedia mientras buscan el significado del verdadero héroe de la justicia en este mundo.”

4. Shy

Basada en la serie de manga de superhéroes japonesa escrita e ilustrada por Bukimi Miki, “Shy” presenta una historia inspiradora y conmovedora donde una chica tímida que lucha con la inseguridad y las críticas de los medios. Gracias a eso, aborda temas como la valentía, la autoestima y la confianza.

Sinopsis: “Estando el mundo al borde de una tercera Guerra Mundial, surgieron superhéroes. Dotados de poderes extraordinarios, su aparición marcó el inicio de una era de paz global. Cada héroe escogió un país para habitar, proteger y servir a sus ciudadanos. Shy es la heroína de Japón, dotada de una fuerza sobrehumana. ¿Su mayor adversario? Su propia y enorme timidez.”

"Shy" tiene 24 episodios que se emitieron desde el 2 de octubre de 2023 hasta el 24 de septiembre de 2024 (Foto: 8-Bit)

5. Heroman

“Heroman” sigue a un héroe que defiende al mundo de los invasores alienígenas conocidos como los Skruggs mientras intenta llevar una vida normal. Se trata del manga y anime producido por BONES y creado por Marvel Comics y Stan Lee.

Sinopsis: “Joey trabajaba duro. Un día encontró un juguete abandonado y lo arregló. Una noche, un rayo cayó en su casa. Las chispas eléctricas rodearon el juguete, y Joey presenció el nacimiento de ‘Heroman’.”

"Heroman" tiene 26 episodios que se emitieron entre el 1 de abril de 2010 y 23 de septiembre de 2010 (Foto: BONES)

