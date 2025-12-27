Las producciones coreanas han llegado para quedarse, así que no solo Netflix y Amazon Prime Video apuestan por K-dramas, Hulu y Disney+ también tienen títulos interesantes. El más reciente es “Made in Korea”, serie que se ambienta en la Corea de los años 70 y sigue la lucha de poder y ambición dentro de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA).

Aunque no se trata del típico romance, ha captado la atención de la audiencia porque mezcla hechos históricos reales con ficción.

El thriller político y criminal de época, dirigido por Woo Min-ho a partir del guion Park Eun-gyo y Park Joon-suk y que contó con un presupuesto de 72 000 millones de wones, se emite cada semana desde el 24 de diciembre. Mientras esperas los nuevos capítulos, puedes ver otras series en el catálogo de Disney+. Estas son algunas de las que podrían interesarte.

LAS SERIES QUE DEBES VER EN DISNEY+ SI TE GUSTA MADE IN KOREA

1. El heredero imposible

Dirigida por Min Yeon-hong, “El heredero imposible” es una serie surcoreana protagonizada por Lee Jae-wook, Lee Joon-young y Hong Soo-joo. Se estrenó en la plataforma Disney+ el 28 de febrero de 2024 y contó con doce episodios.

Sinopsis: “Al haber crecido en un inmundo infierno, Taeoh tiene ambiciones que sobrepasan el talento ordinario. Cuando usa sus dones como un arma para alcanzar sus objetivos, Inha y Hyewon aparecen en su vida, cada uno con deseos distintos. Los tres están destinados a converger y se embarcan en un viaje peligroso. ¿Les espera un final feliz? ¿O será una tragedia irreversible?”

2. Polaris: La conspiración

Dirigida por Kim Hee-won y Heo Myung-haeng a partir de guion de Jeong Seo-kyeong, “Polaris: La conspiración” es una serie surcoreana de suspenso, romance y acción que cuenta con un elenco conformado por Jun Ji-hyun, Gang Dong-won, John Cho, Lee Mi-sook, Park Hae-joon, Kim Hae-sook, Yoo Jae-myung, Oh Jung-se, Lee Sang-hee, Joo Jong-hyuk y Won Ji-an.

Sinopsis: “Tras un intento de asesinato contra un candidato presidencial, la exdiplomática Seo Munju descubre una conspiración que amenaza la estabilidad de la península de Corea. Sanho, un exmilitar, la protege, pero ¿podrá Munju confiar en el misterioso mercenario o hay algo más oculto?”

Gang Dong-won interpreta a Baek San-ho y Jun Ji-hyun interpreta a Seo Mun-ju en la serie "Polaris: La conspiración" (Foto: Disney+)

3. Estafadores al acecho

“Estafadores al acecho” es una serie surcoreana de época escrita y dirigida por Kang Yun-sung. La producción protagonizada por Ryu Seung-ryong, Yang Se-jong e Im Soo-jung se emitió en Disney+ del 16 de julio al 13 de agosto de 2025.

Sinopsis: “En 1977, mientras los coreanos de a pie luchaban por sobrevivir, empezaron a circular rumores sobre un barco imperial chino naufragado frente a la costa de Corea. Con la esperanza de cambiar sus vidas, Gwanseok y Heedong se embarcan en la búsqueda de un tesoro oculto bajo el mar.”

La serie coreana "Estafadores al acecho" fue escrita y dirigida por Kang Yun-sung.(Foto: Disney+)

4. Manipulado

Dirigida por Park Shin-woo y Kim Chang-ju, “Manipulado” una serie de coreana de 2025 escrita por Oh Sang-ho y protagonizada por Ji Chang-wook, Doh Kyung-soo, Kim Jong-soo, Jo Yoon-su y Lee Kwang-soo. La producción de acción, suspenso y crimen contó con doce episodios.

Sinopsis: “Taejoong lleva una vida normal hasta que una terrible injusticia lo envía a prisión. Ahí descubre que todo fue orquestado por Yohan, y jura vengarse en este drama lleno de acción.”

5. El lado oscuro de Gangnam

“El lado oscuro de Gangnam” es una serie surcoreana escrita por Joo Won-gyu y Park Noo-ri, quien también se encarga de la dirección. Con ocho episodios, cuenta con las actuaciones de Jo Woo-jin, Ji Chang-wook, Ha Yoon-kyung y Kim Hyung-seo.

Sinopsis: “Cuando Jaehee, la prostituta estrella de un club de Gangnam, desaparece, el detective Kang Dongwoo vuelve para investigar el caso. La fiscal Min Seojin busca ascender de rango, mientras el famoso proxeneta Yoon Gilho se presenta como el principal sospechoso. Los tres indagan en la red de secretos y conexiones que hay detrás del caso.”

La serie coreana "El lado oscuro de Gangnam" fue escrita por Joo Won-gyu y Park Noo-ri (Foto: Disney+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí