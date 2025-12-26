El implacable y audaz fiscal Jang Gun Young (Jung Woo-sung) y el jefe de la sucursal de Busan de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) Baek Ki-tae (Hyun Bin) se enfrentan en una lucha de poder en “Made in Korea”, serie surcoreana de Hulu y Disney+. Mientras uno se presenta como un funcionario gubernamental disciplinado, pero dirige una red de contrabando, el otro se propone desmantelar las operaciones de Ki-tae a cualquier costo.

El drama histórico de acción y suspenso dirigido por Woo Min-ho a partir del guion Park Eun-gyo y Park Joon-suk se ambienta en la Corea del Sur de los años setenta y explora temas de ambición y moralidad. Además, retrata eventos históricos reales, como el auge industrial mezclado con el control autoritario y el impacto de la presencia militar estadounidense en la cultura de la época.

“Made in Korea”, que contó con un presupuesto de 72 000 millones de wones, se grabó en Corea del Sur, Japón y Tailandia. La ciudad de Kobe, la calle Sangchuto, la playa de Sattahip y las instalaciones de la Base Naval de la Marina Real Tailandesa fueron algunas de las locaciones.

Jung Woo-sung asume el rol de Jang Geon-young, un fiscal implacable, en la serie coreana "Made in Korea" (Foto: Disney+)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MADE IN KOREA”?

La primera temporada de “Made in Korea”, que cuenta con Kim Won-guk como productor, tiene seis episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 60 minutos. Cabe destacar que, la serie ya ha sido renovada para una segunda temporada que podría llegar en 2026.

Los dos primeros episodios se estrenaron en Disney+ el 24 de diciembre de 2025, los dos siguientes capítulos se lanzarán el 31 de diciembre, el quinto se emitirá el miércoles 7 de enero de 2026 y el episodio final llegará el 14 de enero.

Hyun Bin y Jung Woo-sung son los protagonistas de “Made in Korea”, que también cuenta con las actuaciones de Woo Do-hwan, Cho Yeo-jeong, Seo Eun-soo, Won Ji-an, Jung Sung-il, Roh Jae-won, Park Yong-woo, Kang Gil-woo, Lily Franky, Cha Hee, Lee Joo-yeon, Lee Hyun-kyun y Lee Kyu-hoe.

¿CÓMO VER “MADE IN KOREA”?

Los dos primeros episodios de “Made in Korea” se estrenaron el 24 de diciembre de 2025 en Disney+. Cada semana se emitirán nuevos episodios hasta el 14 de enero del 2026.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MADE IN KOREA”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de cada miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de cada miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de cada miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de cada miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de cada miércoles España 6:00 a.m. de cada miércoles

REPARTO DE “MADE IN KOREA”

Hyun Bin como Baek Ki-tae

Jung Woo-sung como Jang Geon-young

Woo Do-hwan como Baek Ki-hyeon

Cho Yeo-jeong como Bae Geum-ji

Seo Eun-soo como Oh Ye-jin

Won Ji-an como Choi Yu-ji/Yuji Ikeda

Jung Sung-il como Cheon Seok-joong

Roh Jae-won como Pyo Hak-soo

Park Yong-woo como Hwang Guk-pyeong

Kang Gil-woo como Kang Dae-il

Lily Franky como Osamu Ikeda

Cha Hee como Baek So-young

Lee Joo-yeon como Jang Hye-eun

Lee Hyun-kyun

Lee Kyu-hoe

Jung Sung-il da vida a Cheon Seok-joong en la serie surcoreana "Made in Korea" (Foto: Disney+)

