La Navidad viene cargada de acción, intriga política y drama con el lanzamiento de “Made in Korea”, la serie de Disney+ que promete mantenerte al filo del asiento gracias a su intensa historia. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque no te quieres perder ninguno de sus capítulos. Por eso, en las siguientes líneas, te revelo la fecha y hora de estreno de cada uno de ellos. ¡Préstale atención a su guía de episodios!

Vale precisar que este k-drama se centra en Baek Ki-tae (Hyun Bin), un ambicioso empleado de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) que lleva una peligrosa doble vida: oficial de inteligencia de día y empresario del contrabando de noche.

Y es que el objetivo de nuestro protagonista es acumular riqueza y poder sin importarle las consecuencias.

Por otro lado, conocemos a Jang Geon-young (Jung Woo-sung), un fiscal implacable con instintos agudos y una determinación inquebrantable por hacer justicia.

Y, tal como te puedes imaginar, este último se convierte en el adversario principal de Ki-tae, comprometiéndose a exponer y desmantelar sus operaciones.

Cabe resaltar que todo esto ocurre en medio de los eventos políticos que definieron la Corea moderna de los años 70’s (un período marcado por la corrupción, el crimen organizado y las conspiraciones políticas).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Made in Korea”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “MADE IN KOREA”

La primera temporada de la serie consta de 6 episodios en total, los cuales están programados para lanzarse entre el 24 de diciembre del 2025 y el 14 de enero del 2026.

Calendario de estreno de “Made in Korea”:

Episodios 1 y 2: miércoles 24 de diciembre del 2025

miércoles 24 de diciembre del 2025 Episodios 3 y 4: miércoles 31 de diciembre del 2025

miércoles 31 de diciembre del 2025 Episodio 5: miércoles 7 de enero del 2026

miércoles 7 de enero del 2026 Episodio 6 (final de temporada): miércoles 14 de enero del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MADE IN KOREA”?

Como es usual con los contenidos internacionales de Disney+, se espera que los capítulos de “Made in Korea” lleguen a la plataforma a las 3:00 a.m. (ET). Esto se traduce en los siguientes horarios:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de cada miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de cada miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de cada miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de cada miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de cada miércoles España 6:00 a.m. de cada miércoles

¿CÓMO VER “MADE IN KOREA”?

“Made in Korea” es una ficción exclusiva de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming correspondiente a tu territorito.

“MADE IN KOREA”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

La respuesta corta es SÍ. En noviembre del 2025, se confirmó que una segunda temporada de “Made in Korea” ya había comenzado su producción.

Así, se espera que esta se estrene en algún momento durante la segunda mitad del 2026.

El póster de "Made in Korea", serie escrita por Park Eun-gyo y Park Joon-suk, y dirigida por Woo Min-ho (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí