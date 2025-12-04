Los fans del romance y el drama coreano tienen una cita imperdible en Amazon Prime Video. Y es que “Tal vez mañana” (en su idioma original: “Gyeongdoreul Gidarimyeo” y en inglés: “Surely Tomorrow“) promete conquistarlos con su historia. ¿Te gustaría verla? Pues, en esta nota, te traigo su guía de episodios: repasa la fecha y hora de estreno de cada uno de sus capítulos. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la serie de Amazon Prime Video se centra en Lee Gyeong-do (Park Seo-joon), un reportero de entretenimiento cuya tranquila vida se pone patas arriba cuando debe cubrir un escándalo de adulterio.

Resulta que, para su sorpresa, la mujer en el centro de la polémica no es otra que Seo Ji-woo (Won Ji-an), su exnovia y primer amor, con quien vivió un romance apasionado y turbulento en su juventud.​

Entonces, años después de haber tomado caminos separados, el destino los obliga a confrontar su pasado, las heridas no sanadas y la pregunta inevitable de si el amor puede sobrevivir al tiempo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Tal vez mañana”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “TAL VEZ MAÑANA”

La primera temporada de la serie coreana cuenta con un total de 12 episodios, los cuales tienen una duración promedio de 60 minutos cada uno.

Cabe resaltar que el lanzamiento de los capítulos está programado de manera semanal, cada sábado y domingo.

A continuación, revisa el calendario detallado de estreno de “Tal vez mañana”:

Episodio 1: Sábado 6 de diciembre del 2025​

Episodio 2: Domingo 7 de diciembre del 2025​

Episodio 3: Sábado 13 de diciembre del 2025​

Episodio 4: Domingo 14 de diciembre del 2025​

Episodio 5: Sábado 20 de diciembre del 2025​

Episodio 6: Domingo 21 de diciembre del 2025​

Episodio 7: Sábado 27 de diciembre del 2025​

Episodio 8: Domingo 28 de diciembre del 2025​

Episodio 9: Sábado 3 de enero del 2026​

Episodio 10: Domingo 4 de enero del 2026​

Episodio 11: Sábado 10 de enero del 2026​

Sábado 10 de enero del 2026​ Episodio 12 (Final): Domingo 11 de enero del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “TAL VEZ MAÑANA”?

La serie se emite originalmente en Corea del Sur a las 22:40 horas (KST), a través de la cadena JTBC.

En Amazon Prime Video, los episodios suelen estar disponibles poco después de su transmisión local para la audiencia internacional.​

Por lo tanto, los horarios estimados de disponibilidad en la plataforma son los siguientes:

Países Horarios Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

¿CÓMO VER “TAL VEZ MAÑANA”?

Tal como mencioné previamente, “Tal vez mañana” forma parte del catálogo de Amazon Prime Video.

Por ende, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En Estados Unidos, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Tal vez mañana", serie coreana dirigida por Lim Hyun-wook y escrita por Yoo Young-ah (Foto: JTBC / Amazon Prime Video)

