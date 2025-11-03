“Encantado de no conocerte” (en inglés: “Nice to Not Meet You” y en su idioma original: “Yalmiun Sarang”) es la serie coreana que promete conquistar a los usuarios de Amazon Prime Video con su mezcla de comedia y romance. Así, quizá te gustaría conocer la fecha y hora de estreno de cada uno de sus capítulos. Por eso, en esta nota, te presento su guía de episodios. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción narra la historia de Lim Hyeon-jun (Lee Jung-jae), un actor experimentado atrapado en el rol de detective y que, debido a su encasillamiento, sueña con liberarse del molde y demostrar su valía en un papel mucho más rico.​

Por otro lado, Wi Jeong-sin (Lim Ji-yeon) es una periodista política de prestigio que es reasignada a la sección de entretenimiento a mitad de una investigación. De esta manera, ella debe navegar por un mundo al que nunca pensó unirse.

Eventualmente, ambos personajes se encuentran. Así, lo que comienza como un choque de personalidades, pronto se convierte en un relato lleno de encanto, risas y química inesperada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Encantado de no conocerte”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “ENCANTADO DE NO CONOCERTE”

La serie coreana consta de 16 capítulos en total, los cuales se estrenan según la programación establecida en el siguiente calendario:

Noviembre

Episodio 1: lunes 3 de noviembre del 2025

Diciembre

Episodio 9: lunes 1 de diciembre del 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “ENCANTADO DE NO CONOCERTE”?

Los capítulos de “Encantado de no conocerte” se emiten los lunes y martes a las 20:50 horas (tiempo estándar de Corea del Sur), a través de tvN.

Por lo tanto, en otros territorios, este es su horario:

Países Horarios Estados Unidos 3:50 a.m. (PT) / 6:50 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 5:50 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 6:50 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 7:50 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 8:50 a.m. España 12:50 p.m.

Recuerda que los horarios son referenciales y pueden variar debido a diversos factores técnicos y/o decisiones de la plataforma.

¿CÓMO VER “ENCANTADO DE NO CONOCERTE”?

“Encantado de no conocerte” forma parte del amplio catálogo de Amazon Prime Video en todo el mundo, excepto Corea del Sur.

Entonces, para disfrutar cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

El póster de "Encantado de no conocerte", serie coreana que se emite en Amazon Prime Video desde el lunes 3 de noviembre del 2025 (Foto: tvN)

