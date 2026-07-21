Después de años de servicio y dejar huella con su trabajo, David (Tomer Sisley), un agente del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional), está decidido a retirarse, sin embargo, un criminal armado con un kilotón de explosivos militares robados lo obliga a retrasar su salida de la unidad en “GIGN: Unidad de élite” (“Elite Force“ en inglés), la nueva serie francesa de Netflix. El enemigo no solo amenaza la seguridad de miles de personas, también amenaza con exponer secretos del pasado del protagonista. Entonces, ¿cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto?

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Este nuevo thriller de acción dirigido y creado por Julien Leclercq, Sylvain Caron y Julien Leclercq, gira en torno a un criminal despiadado que no se deja intimidar por el prestigio de la fuerza y cuyo objetivo explícito es destruir por completo a la unidad GIGN. ¿Por qué tiene esa misión?

El elenco de “GIGN: Unidad de élite” lo conforman actores como Tomer Sisley, Tristan Zanchi, Rudgy Pajany, Philip Schurer, Nicolas Wanczycki, Audrey Looten, Guillaume Gouix, Leanna Chea, Judith El Zein, Géraldine Pailhas, Mohid Abid y Vanesa Prieto.

La serie francesa "GIGN: Unidad de élite" empieza cuando la unidad liderada por David es víctima de un atentado devastador perpetrado con explosivos de uso militar (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “GIGN: UNIDAD DE ÉLITE“?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “GIGN: Unidad de élite”, “tras un ataque sin precedentes contra su unidad, un oficial de alto rango a punto de retirarse lidera una peligrosa misión que lo obliga a enfrentar su pasado. Tomer Sisley y Guillaume Gouix protagonizan esta explosiva serie de Julien Leclercq”.

Por lo visto en el tráiler, la minions se vuelve aún más peligrosa y exigente cuando Max (Tristan Zanchi), el hijo de un compañero fallecido, se une a su unidad. A pesar de que el protagonista intenta que el joven desista, no lo consigue, así que, ahora debe protegerlo.

El secreto más importante de David parece estar relacionado con la muerte del padre de Max, ya que él fue el único testigo. Cuando el criminal amenaza con exponer al jefe, Max decide investigar la verdad.

¿CÓMO VER “GIGN: UNIDAD DE ÉLITE”?

“GIGN: Unidad de élite” se estrenará el miércoles 22 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie francesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “GIGN: UNIDAD DE ÉLITE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “GIGN: UNIDAD DE ÉLITE”

Tomer Sisley como David

Guillaume Gouix como Cedric

Géraldine Pailhas como Melanie

Tristan Zanchi como Max

Rudgy Pajany como Antoine Léon

Philip Schurer como Victor

Nicolas Wanczycki como Alexis Mayard

Audrey Looten como Céline

Leanna Chea como Tanya

Judith El Zein como Jessica

Mohid Abid como Osman

Vanesa Prieto como Jade

Tristan Zanchi asume el papel de Max en la serie francesa "GIGN: Unidad de élite", dirigida y creada por Julien Leclercq y Sylvain Caron (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “GIGN: UNIDAD DE ÉLITE”?

“GIGN: Unidad de élite”, escrita por Sylvain Caron, Julien Leclercq, Victor Lockwood, Léa Raud y Elsa Vasseur, tiene ocho episodios.

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