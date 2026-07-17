CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Heartstopper Forever” (“Heartstopper para siempre” en español) marca el final de la historia de Nick Nelson (Kit Connor) y Charlie Spring (Joe Locke), quienes después de superar algunas pruebas, tienen una relación sólida. No obstante, aún deben lidiar con asuntos como el último año de escuela de Nick, quien se siente abrumado por la universidad y por el futuro. ¿El romance de los protagonistas de la popular franquicia de Netflix basada en las novelas gráficas de Alice Oseman logra superar ese último obstáculo?

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La comedia romántica escrita por Alice Oseman y dirigida por Wash Westmoreland empieza con Nick dándole ánimos a Charlie antes de dar su discurso como candidato a delegado estudiantil. Luego de hablar sobre el acoso escolar y los ataques homofóbicos que sufrió en sus primeros años, Charlie promete ayudar a evitar que otros estudiantes pasen por lo mismo. Con esas palabras, se gana el voto de la mayoría y gana las elecciones.

Después de la fiesta de celebración, los protagonistas de “Heartstopper Forever” hablan sobre su futuro y Nick admite que desea ir a la Universidad de Leeds a pesar de que está a cinco horas de distancia. Charlie lo anima a seguir sus sueños, e incluso lo ayuda con su carta de presentación. Además, le sugiere buscar un trabajo de medio tiempo o hacer voluntariado.

Charlie Spring (Joe Locke) y Nick Nelson (Kit Connor) asisten a una fiesta tras la elección de Charlie como delegado estudiantil en la película "Heartstopper Forever" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HEARTSTOPPER FOREVER”?

Aunque intenta mantenerse tranquilo, es evidente que algo va mal con Nick. Una noche sufre un ataque de pánico después de tener un sueño sobre la muerte de Charlie, y durante una presentación de la banda de su novio, se embriaga tras ver a su hermano mayor, David (Jack Barton), y más tarde, hace una escena de celos cuando ve a un chico acercarse a Charlie.

Al día siguiente, Charlie intenta entender a su novio y motivarlo a hablar de lo que siente, pero Nick se resiste. Pero durante el entrenamiento propicia una pelea que termina con una visita a la enfermería. Para hacer que se sienta mejor, Charlie organiza una romántica velada y la pareja finalmente puede hablar de algunos de sus miedos.

Durante los siguientes días, las cosas mejoran para los protagonistas de “Heartstopper Forever”. Mientras Nick consigue trabajo en una perrera y es aceptado en la universidad, Charlie nota que un estudiante menor necesita su ayuda y decide abrir el club queer a pesar de la negativa del director.

Sin embargo, durante una fiesta, Nick y Charlie deciden terminar su relación debido a una crisis de comunicación provocada por el miedo a la distancia y el deseo de proteger al otro. “Llegué a la conclusión de que se aman tanto que se convencen de que el otro estaría mejor sin ellos”, explicó Oseman a Netflix. “Charlie cree que está impidiendo que Nick viva su mejor vida en la universidad, que su novio preferiría disfrutar de la juventud a preocuparse por él. Nick está seguro de que su ansiedad (sobre el futuro, su familia y su relación) está impidiendo que Charlie evolucione”.

En la película "Heartstopper Forever", después de terminar su relación con Nick, Charlie Spring (Joe Locke) recibe la visita de sus amigos (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HEARTSTOPPER FOREVER”?

¿Charlie y Nick se reconcilian?

Aunque ambos creen que el otro sería más feliz si tomaban caminos separados, en realidad, ambos sufren por la separación. Mientras Charlie no quiere comer y piensa en autolesionarse luego de ver a su ex cerca de una chica, Nick cae en una depresión. No obstante, encuentran la manera de seguir con sus vidas.

Nick empieza a comprender el origen de sus ansiedades, y Charlie se involucra profundamente en sus relaciones con sus amigos. Durante el tiempo que pasan separados, Charlie intenta hablar con Nick en varias ocasiones, pero se arrepiente en el último minuto. Luego de una charla con su hermana Tori, Charlie se anima a hablar con su ex, lo invita a la playa y finalmente hablan de sus problemas.

Charlie y Nick retoman su romance, y asisten juntos a la graduación. Después de la fiesta, los protagonistas de “Heartstopper Forever” se reúnen en el lugar donde se dieron su primer beso y hablan sobre su futuro. Finalmente, ambos superan sus miedos a crecer y eligen seguir juntos.

“Heartstopper Forever” también incluye un epílogo que muestra que, Tao (William Gao) visita a Elle (Yasmin Finney) en Alemania a pesar del final de su romance. Tara (Corinna Brown) y Darcy (Kizzy Edgell) deciden viajar por Europa. Nick y Charlie continúan su relación a distancia.

“Espero que la gente disfrute del final. Cerrar una historia que se ha extendido tanto es todo un reto”, indicó Oseman. “Pero espero que la gente se sienta satisfecha y que Heartstopper les haya brindado alegría. Espero que puedan decir: ‘Estos personajes van a estar bien. Nosotros vamos a estar bien. Nos encanta Heartstopper , pero está bien que haya llegado a su fin’”.

Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) retoman su romance y mantienen una relación a distancia al final de la comedia romántica "Heartstopper Forever" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “HEARTSTOPPER FOREVER”?

“Heartstopper Forever” está disponible en Netflix desde el 17 de julio de 2026, por lo tanto, para ver el final de la historia de Charlie y Nick solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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