Al igual que el catálogo de Netflix, el Top 10 de las series y películas más populares de la plataforma de streaming de la N roja está en constante cambio. Mientras algunas producciones permanecen varias semanas en el ranking, otras solo ocupan un lugar por unos pocos días. La última sorpresa de la lista es una miniserie mexicana que se estrenó el 8 de julio de 2026 y solo tiene seis temporadas. Se trata de un conmovedora historia que tiene como protagonistas a un grupo de niños inocentes que conoce el lado oscuro de sus padres.

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El drama de los creadores de “El secreto del río”, Alba Gil, Alejandro Zuno y Ernesto Contreras (“Sueño en otro idioma”) se ambienta en el Mundial de México 86 y sigue a Miguel, un niño que mientras juega encuentra a otro pequeño encadenado en un pozo. Entabla una amistad con él y decide ayudarlo a escapar de sus captores, sin imaginar que el enemigo está en casa.

“No tengo miedo” (“I’m Not Afraid” en inglés) está inspirada en la novela italiana “Io non ho paura” de Niccolò Ammaniti y cuenta con un elenco conformado por Luis Alberti (“Rosario Tijeras”), Fátima Molina (“Diablero”, “Sueño en otro idioma”), Humberto Busto (“Amores perros”), Yoshira Escarrega (“Pedro Páramo”), y Fernando Cuautle (“Heroico”).

En la serie mexicana "No tengo miedo", el viaje de Miguel representa el fin de la niñez al descubrir la crueldad humana (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “NO TENGO MIEDO”?

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, en “No tengo miedo”, “Miguel es un niño de 10 años cuya tranquila vida en un remoto pueblo rural se altera cuando, en el fondo de un agujero oculto, descubre a Felipe, un niño que en un inicio está convencido de ser un fantasma. Entre ambos nace una amistad secreta, pero pronto Miguel comprende una verdad mucho más oscura: Felipe ha sido secuestrado, y todo indica que los responsables son quienes creía conocer mejor.”

Mientras juegan al balómpie, Miguel y sus amigos pierden la pelota, pero no pueden recuperarla debido a que cayó en una casa abandonada. Cuando el pequeño Chuy y sus padres desaparecen, Miguel cree que la bruja que supuestamente se esconde en ese aterrador lugar es la culpable, decide afrontar sus miedos y recorrer la zona.

Lo único que encuentra es a Felipe, un niño que fue secuestrado. Aunque Miguel no comprende lo que sucede realmente, decide ayudar a su nuevo amigo. Poco a poco descubre la horrible verdad.

¿CÓMO VER “NO TENGO MIEDO”?

“No tengo miedo” se estrenó el 8 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “NO TENGO MIEDO”

REPARTO DE “NO TENGO MIEDO”

Luis Alberti como Pino

Fátima Molina como Teresa

Yoshira Escárrega como Guadalupe

Fernando Cuautle como Rosalío

Leidi Gutiérrez como Margarita

Humberto Busto como Rodrigo

Aldo Emiliano Navarro como Miguel

Yago Andreu como Felipe

Mayra Hermosillo

Fernando Bonilla

Nora Huerta

Guillermo Nava

Mauro Guzmán

Aldo Emiliano Navarro interpreta a Miguel y Yago Andreu interpreta a Felipe en una escena de la serie mexicana "No Tengo Miedo", que se estrena el 18 de julio (Foto: Netflix)

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