¡Ya casi no queda tiempo para que Nick y Charlie de “Heartstopper” se despidan de las pantallas! Y es que “Heartstopper Forever” (o "Heartstopper para siempre") llega como el cierre definitivo de una historia que empezó como cómic digital y terminó convertida en fenómeno global dentro del catálogo de Netflix, ahora en formato largometraje. Así, si eres de los que ha seguido cada temporada de la serie, aquí te cuento exactamente cuándo y a qué hora podrás ver su película en la plataforma de streaming de la “N” roja y qué debes esperar de esta emocionante despedida.

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Vale precisar que la cinta retoma la historia de Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke), justo después del final de la tercera temporada de la serie.

En este contexto, Nick se prepara para dejar el colegio rumbo a la universidad, mientras que Charlie empieza a ganar independencia dentro del instituto.

De esta manera, la distancia que se avecina se convierte en la mayor prueba para la pareja hasta el momento.

Por si fuera poco, su grupo de amigos también atraviesa sus propios altibajos amorosos y de amistad, entre ellos los desafíos de crecer y dejar atrás ciertas etapas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Heartstopper Forever”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HEARTSTOPPER FOREVER”?

La película se estrena a nivel global en Netflix el viernes 17 de julio del 2026, según confirmó la propia plataforma en su página oficial de Tudum.

Cabe resaltar que la cinta tiene una duración de 1 hora con 54 minutos y está clasificada como TV-MA, es decir, contenido pensado para audiencias más maduras que las primeras temporadas de la serie.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “HEARTSTOPPER FOREVER”?

Como es habitual con los estrenos originales de Netflix, "Heartstopper Forever" llega a las pantallas en el siguiente horario a nivel internacional:

Horario Países Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del viernes 17 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del viernes 17 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del viernes 17 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del viernes 17 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del viernes 17 de julio España 9:00 a.m. del viernes 17 de julio

¿CÓMO VER "HEARTSTOPPER FOREVER"?

Tal como te puedes imaginar, "Heartstopper Forever" es un título exclusivo de la plataforma Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

"Heartstopper Forever" es la película que marca el gran final de la exitosa historia de Nick y Charlie (Foto: Netflix)

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