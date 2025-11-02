“Encantado de no conocerte” (en inglés: “Nice to Not Meet You” y en su idioma original: "Yalmiun Sarang“) es la serie coreana que llega al catálogo de Amazon Prime Video como una interesante alternativa para los fans de las comedias románticas. Así, con los protagónicos de Lee Jung-jae (“El juego del calamar”) y Lim Ji-yeon (“La Gloria”), la producción promete conquistar a los espectadores desde su primer episodio. ¿Te gustaría saber más sobre el show televisivo? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción está dirigida por Kim Ga-ram, reconocida por su trabajo previo en títulos como “Good Partner” y “Nevertheless”.

Por otro lado, el guion es obra de Jung Yeo-rang, la talentosa escritora detrás de “Doctora Cha”.

¿DE QUÉ TRATA “ENCANTADO DE NO CONOCERTE”?

“Encantado de no conocerte” narra la historia de Lim Hyeon-jun (Lee Jung-jae), un actor que se encuentra encasillado en roles de detectives y que está desesperado por demostrar que puede ser más que un arquetipo televisivo.

De esta manera, sueña con protagonizar un melodrama conmovedor, algo que le permita mostrarle al mundo quién es realmente.​

Un día, su vida da un giro cuando conoce a Wi Jeong-sin (Lim Ji-yeon), una respetada periodista política cuya carrera toma un desvío abrupto cuando es reasignada a cubrir noticias de entretenimiento.

Y es que, para ella, abordar chismes de celebridades es un insulto a su trayectoria. Así, en estas circunstancias, la primera asignación de la joven la lleva cara a cara con el artista que menos quiere conocer... y del que no podrá dejar de pensar.​

Lo que sigue es un relato que demuestra que el romance puede florecer en lugares inesperados, sobre todo cuando se mezcla con momentos divertidos y llenos de química.​

MIRA EL TRÁILER DE “ENCANTADO DE NO CONOCERTE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ENCANTADO DE NO CONOCERTE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Encantado de no conocerte”:

Lee Jung-jae como Lim Hyeon-jun , el protagonista masculino de la serie

, el protagonista masculino de la serie Lim Ji-yeon como Wi Jeong-sin , la protagonista femenina de la historia

, la protagonista femenina de la historia Kim Ji-hoon como Lee Jae-heong

Seo Ji-hye como Yoon Hwa-young

Park Hae-rin como Ban Soo-jung

Oh Yeon-seo como Kwon Se-na

Choi Gwi-hwa como el CEO Hwang

Jeon Seong-woo como Park Byung-gi

Kim Jae-cheol como Lee Dae-ho

Na Young-hee como Song Ae-sook

Jeon Su-kyung como Oh Mi-ran

Kim Hyun-jin como Lim Sun-woo

Jin Ho-eun como Wi Hong-shin

Kim Beop-rae como Hong Guk-kang

Jo Hee-bong como el CEO Son

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “ENCANTADO DE NO CONOCERTE”?

“Encantado de no conocerte” se estrena el lunes 3 de noviembre del 2025 a través de Amazon Prime Video.

Cabe resaltar que la serie consta de 16 capítulos, los cuales siguen esta programación de lanzamiento:

Episodio 1: lunes 3 de noviembre del 2025

lunes 3 de noviembre del 2025 Episodio 2: martes 4 de noviembre del 2025

martes 4 de noviembre del 2025 Episodio 3: lunes 10 de noviembre del 2025

lunes 10 de noviembre del 2025 Episodio 4: martes 11 de noviembre del 2025

martes 11 de noviembre del 2025 Episodio 5: lunes 17 de noviembre del 2025

lunes 17 de noviembre del 2025 Episodio 6: martes 18 de noviembre del 2025

martes 18 de noviembre del 2025 Episodio 7: lunes 24 de noviembre del 2025

lunes 24 de noviembre del 2025 Episodio 8: martes 25 de noviembre del 2025

martes 25 de noviembre del 2025 Episodio 9: lunes 1 de diciembre del 2025

lunes 1 de diciembre del 2025 Episodio 10: martes 2 de diciembre del 2025

martes 2 de diciembre del 2025 Episodio 11: lunes 8 de diciembre del 2025

lunes 8 de diciembre del 2025 Episodio 12: martes 9 de diciembre del 2025

martes 9 de diciembre del 2025 Episodio 13: lunes 15 de diciembre del 2025

lunes 15 de diciembre del 2025 Episodio 14: martes 16 de diciembre del 2025

martes 16 de diciembre del 2025 Episodio 15: lunes 22 de diciembre del 2025

lunes 22 de diciembre del 2025 Episodio 16: martes 23 de diciembre del 2025

Por lo tanto, para disfrutar de la temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Encantado de no conocerte", comedia romántica coreana que se desarrolla a lo largo de 16 episodios (Foto: tvN / Amazon Prime Video)

