La serie “El genio y los deseos” (en inglés: “Genie, Make a Wish”) es una interesante alternativa del catálogo de Netflix para aquellos en busca de una entretenida reinvención del clásico mito del genio de la lámpara. Así, ¿te quedaste con alguna duda luego de ver su último episodio? Pues, no te preocupes. Aquí te traigo su final explicado.

Vale precisar que el k-drama de Netflix se desarrolla a lo largo de 13 capítulos y está protagonizado por las estrellas surcoreanas Kim Woo-bin y Bae Suzy.

En la producción, un genio llamado Iblis despierta de un largo sueño. Él no ha concedido un deseo en siglos, pero todo cambia cuando conoce a una joven llamada Ka-young.

A partir de ese momento, Iblis le concede tres deseos a la chica, iniciando un viaje cargado de conflicto y comedia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El genio y los deseos”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

ATENCIÓN SPOILERS. Después de la muerte de su abuela, Ka-young se da cuenta de que no puede comprender completamente la profundidad de esta pérdida.

Entonces, decide usar su último deseo para experimentar todo el espectro de emociones humanas, por un solo día, antes de morir.

Este pedido, aunque pensado para ser “egoísta”, paradójicamente libera a Iblis de su apuesta.

Sin embargo, el genio no puede dañar a la única mujer que ha amado verdaderamente, por lo que se rinde... inclinándose ante ella y declarándole sus sentimientos más sinceros.

Tras esto, Ejllael, el Ángel de la Muerte, mata a Iblis, mientras Ka-young—con los recuerdos de su amor devueltos por Irem—vaga por el desierto hasta perecer con el corazón roto.

De esta manera, ambos protagonistas mueren. Pero, ¿realmente este es el final de su historia?

¿QUÉ OCURRE TRAS LA MUERTE DE KA‑YOUNG E IBLIS EN “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

Por supuesto, el deceso la joven afecta a Min-jae, quien llora su pérdida. Sin embargo, para su sorpresa, Ka-young aparece ante ella... renacida como genio gracias a su vínculo de mil años con Iblis.

Ka-young, entonces, le ofrece tres deseos. Así, Min-jae, buscando la felicidad de su querida amiga, pide como último deseo que nuestra protagonista se reúna “con quien más extraña”.

Esto hace que Min-jae la olvide, por lo que Ka-young se da cuenta de que está experimentando la misma sensación de soledad que tuvo Iblis durante tantos años.

Sea como sea, un día en el que la chica se encontraba bebiendo a solas, recordando al gran amor de su vida, sucede lo que los espectadores estábamos esperando con ansias: ¡el reencuentro!

Resulta que, en ese momento, Iblis aparece ante ella y la besa... con los pétalos de los cerezos cayendo como lluvia y enmarcando esta escena tan romántica.

Pero, ¿cómo revivió el genio? Pues, gracias a la insistencia de Pan-geum, quien se negaba a ascender al cielo a menos que Dios cumpliera con su petición: resucitarlo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

La serie coreana concluye con Ka‑young e Iblis reuniéndose en la Tierra como dos genios inmortales, destinados a crear caos juntos por toda la eternidad.

De esta forma, el desenlace de “El genio y los deseos” representa la culminación de un amor que, finalmente, encontró su forma definitiva. Y a ti, ¿te gustó?

El póster de "El genio y los deseos", serie de comedia, romance y fantasía que se desarrolla a lo largo de 13 episodios (Foto: Netflix)

