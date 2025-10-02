Netflix comienza octubre de 2025 con una nueva tanda de K-dramas que prometen conquistar audiencias de todo el mundo. Entre romances fuera de lo común, historias inspiradas en hechos reales y producciones esperadas con grandes estrellas, la plataforma refuerza su apuesta por el contenido coreano e invita a maratonear desde el primer fin de semana del mes.

Esta nota te adelanta los lanzamientos clave, desde “El genio y los deseos” con Bae Suzy y Kim Woo Bin, hasta películas dirigidas por grandes nombres y dramas familiares de alto voltaje. Apunta fechas, conoce reparto, sinopsis y descubre por qué cada estreno tiene potencial para convertirse en el próximo hit del streaming.

LOS K-DRAMAS IMPERDIBLES DE OCTUBRE EN NETFLIX

1. “El genio y los deseos”

Estreno: 3 de octubre

Bae Suzy y Kim Woo Bin protagonizan esta esperada serie romántica y fantástica “El genio y los deseos”. Una mujer que ha cerrado sus emociones encuentra una lámpara mágica y su vida da un giro cuando invoca a un genio que ha dormido mil años. Conceder deseos parece sencillo, pero la magia desata sentimientos y problemas inesperados. La promesa de una historia dinámica y visualmente atractiva la convierte en un estreno obligado para los fans del género.

Kim Woo-bin y Bae Suzy protagonizan esta esperada serie romántica "El genio y los deseos” (Foto: Netflix)

2. “Buenas noticias”

Estreno: 17 de octubre

Thriller de acción firmado por Byun Sung Hyun, “Buenas noticias” está inspirado en el real secuestro de un avión japonés en 1970. Un misterioso personaje conocido como Nadie colabora con un teniente de la Fuerza Aérea surcoreana para intentar salvar a los pasajeros y evitar un desastre diplomático. El elenco reúne a Sul Kyung Gu, Hong Kyung y Ryu Seung Beom y la dirección promete una cinta intensa y cargada de suspenso.

El póster de “Buenas noticias”, película del director Byun Sung-hyun que se desarrolla a lo largo de 136 minutos de metraje (Foto: Netflix)

3. “Familia Tifón”

Estreno: 11 de octubre

El actor Lee Jun Ho lidera este drama semanal como el heredero de una poderosa empresa, enfrentando dilemas familiares y desafíos empresariales tras la crisis del FMI de 1997. La serie explora la lealtad, el peso del legado familiar y la lucha por sobrevivir en tiempos difíciles. Kim Min Ha y Sung Dong Il completan el reparto.

4. “La vida soñada del Sr. Kim”

Estreno: 25 de octubre

Comedia y drama se fusionan en la historia de un hombre dedicado por 25 años a la misma empresa, que se ve obligado a reinventarse tras perderlo todo. Protagonizada por Ryu Seung Ryong, la producción se perfila como una de las nuevas favoritas del público coreano.

¿CÓMO VER LOS NUEVOS K-DRAMAS EN NETFLIX?

Para ver los nuevos K-dramas y estrenos coreanos en Netflix durante octubre de 2025, solo se necesita una suscripción activa: basta con ingresar a la plataforma desde la web oficial o la app, iniciar sesión, buscar el título deseado en el buscador o revisar la sección de novedades, seleccionar el episodio y activar los subtítulos si se requiere, disfrutando así el contenido en cualquier momento y dispositivo compatible, con imagen en alta definición y sin comerciales.

