La exitosa actriz surcoreana Im Yoon-ah, conocida por su trayectoria en K-dramas, se transformó en chef para su más reciente papel protagónico en “Bon Appetit, Your Majesty”, la serie de tvN que conquistó el primer lugar del Global Top 10 de Netflix. En este drama histórico con toques de fantasía, Yoon-ah interpreta a Yeon Ji Young, una talentosa cocinera que viaja en el tiempo a la era de Joseon para complacer al exigente paladar del rey Lee Heon, interpretado por Lee Chae Min.

Pero más allá de la ficción, la pregunta que muchos fans se hacen es: ¿Im Yoon-ah cocina realmente en la vida diaria o solo perfeccionó sus habilidades para darle realismo a su papel en la serie? En esta nota repasamos cómo se preparó la actriz para el rol, lo que aprendió en el proceso y qué dijo sobre sus habilidades culinarias fuera de las pantallas.

¿IM YOON-AH SABE COCINAR EN LA VIDA REAL?

Sí. La actriz Im Yoon-ah contó en entrevistas que siempre tuvo curiosidad por la cocina, pero gracias a su último proyecto llevó ese interés a un nivel profesional. Antes de “Bon Appetit, Your Majesty”, cocinaba como hobby siguiendo recetas de YouTube. Sin embargo, para este proyecto decidió inscribirse en una academia de cocina, donde aprendió técnicas básicas y avanzadas de la mano del chef Shin Jong Chul.

Im Yoon-ah explicó que practicó durante tres meses picando verduras, probando técnicas de corte y observando programas de cocina para perfeccionar sus movimientos frente a cámara. También aprendió sobre emplatado y cocina occidental, logrando la confianza para desenvolverse como una auténtica chef.

Im Yoon-ah como Yeon Ji-yeong en una escena de la serie coreana "Bon appétit, majestad" (Foto: Tving / Netflix)

¿CÓMO FUE SU PREPARACIÓN PARA “BON APPETIT, YOUR MAJESTY”?

La actriz quiso que los platos que vemos en la serie se sintieran auténticos. Para ello, participó en las pruebas de comida junto al director, el equipo de estilistas culinarios y el staff de grabación. Preparó demostraciones completas desde la cocción hasta el emplatado. Incluso, probaba cada receta en el set, desde la pasta doenjang y el boeuf bourguignon hasta la sopa de soja fermentada.

Sobre los resultados, confesó que sus habilidades mejoraron notablemente: “Mi velocidad picando verduras mejoró muchísimo y me siento con mucha más confianza en la cocina”. Im Yoon-ah, además, comentó que su favorita fue la pasta doenjang.

Im Yoon-ah comentó que su favorito era la pasta doenjang (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.