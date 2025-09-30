“Bon appétit, majestad” se posicionó en el Top 10 mundial de Netflix tras su estreno, liderando el ranking de series no anglófonas con 6,5 millones de visualizaciones semanales a finales de septiembre de 2025. Su final llegó en septiembre y dejó con mucha hambre a su audiencia, pues su trama culinaria abrió el apetito con una variedad de platos extranjeros que la chef Yeon Ji-yeong, personaje protagónico, presentó en cada episodio.

La cantante y actriz Im Yoon-ah, como la chef real, y el actor surcoreano Lee Chae-min, como el Rey Lee Heon, protagonizan este romance palaciego inspirado en la novela digital “Sobreviviendo como chef de Yeonsangun”, de Park Guk-jae.

La serie narra el viaje de Yeon Ji-yeong, una chef afincada en París que se traslada, por obra de magia, a la Corea de la dinastía Joseon. La época alberga a un poderoso líder, quien decide arremeter contra los culpables de la muerte de la muerte de su madre. De esta forma, se convierte en un tirano. La llegada de la cocinera cambiará el carácter del implacable rey mediante el arte de platos de fusión, como el bibimbap o el pollo crocante.

Los mejores platos de “Bon appétit, Majestad”

1. Bibimbap con mantequilla de gochujang (Episodio 1)

"Bon appétit, majestad" es una serie coreana disponible en Netflix y protagonizada por Lee Chae-min y Im Yoon-ah. (Foto: Captura/Netflix)

Este platillo fusiona el bibimbap tradicional coreano con la elegante técnica francesa del beurre noisette. La chef Yeon Ji-yeong prepara el arroz con verduras, carne marinada y huevo, pero integra mantequilla tostada y pasta de chile coreano, realzando la textura y el sabor en la escena de la primera cena real, cuando ella todavía no sabía que tenía como prisionero al Rey Yi Heon.

2. Sopa doenjang con almejas (Episodio 4)

En el cuarto episodio, Ji-yeong enfrenta la opinión culinaria de la gran reina madre, abuela del rey Lee Heon. La chef realiza una sopa de espinaca y jaecheop (almejas), ingrediente especial para dar frescura al alimento. Por primera vez en esa época, el tipo de caldo adopta un sabor dulce y suave al mismo tiempo. La sabia monarca, al probarla, revive los tiempos en que su propia madre cocinaba para ella cuando era pequeña.

3. Schnitzel (Episodio 5)

Es la reinterpretación del pollo frito, por decirlo de una manera, inexistente en la dinastía Joseon. En este episodio, el rey se junta con su tío, el príncipe antagonista de la historia, para almorzar. Ji-yeong adapta la receta tradicional coreana de dakgangjeong (pollo crujiente) con técnicas de empanizado francés y doble cocción, logrando un exterior ultra crujiente y carne jugosa, marinada en mermelada y salsa picante. En esa recepción diplomática, la cocinera introduce el schnitzel, inspirado en la cocina centroeuropea, que usualmente se hace con ternera, pero aquí advierte otros detalles.

4. Dongnae pajeon (Episodio 7)

El dongnae pajeon aparece en el séptimo episodio, cuando Yeon Ji-yeong intenta conseguir un favor de un terco pueblerino, Jang Chun-saeng, quien posee un gran horno. En el contexto de una competencia de cocina, la chef convence al hombre de usar su horno. Con el apoyo del rey y sus seguidores, le cocina un plato que se remonta a las fiestas de la niñez de Jang en Busan. El pajeon usualmente consiste en una mezcla de harina de trigo y arroz, agua, huevo, sal, y una generosa cantidad de cebollas de primavera. El dongnae pajeon destaca por ser símbolo de hospitalidad y celebración colectiva en Corea y, en la serie, es como una metáfora sobre la unión entre el pueblo y la nobleza.

5. Macarrones (Episodio 6)

Los macarons, emblema de la alta repostería francesa, aparece durante el encuentro entre el rey y un funcionario allegado del emperador Ming. Este eunuco de alto rango propicia una competencia culinaria entre sus cocineros y el equipo de Ji-yeong. Para sorprenderlo en su llegada, la chef realiza macarones de colores con crema de arroz y té verde, fusionando sabores coreanos y técnicas de merengue europeo. El resultado asombra a la realeza.

6. Ogyetang cocido a presión (Episodio 9)

En el noveno capítulo, la chef debe preparar un plato impresionante para cautivar al funcionario de alto rango en la competencia de cocina del reino. Opta por una ogolgye (gallina negra) especialmente preparada en un caldo coreano, denoninado samgyetang, y envuelta en una galleta de arroz como puerta de entrada al arte del plato. La chef emplea una versión cocida a presión, usando una olla improvisada para acelerar el proceso y concentrar sabores. Los ingredientes tradicionales incluyen ginseng, jujube, castañas, ajo y pollo entero.

7. Ternera de bourguignon con vino de arroz (Episodio 9)

El episodio nueve sigue el ritmo de la competencia culinaria en el reino. Ji-yeong reinventa el clásico francés boeuf bourguignon, cuando le roban su ingrediente especial, el chile, para una comida frustrada. Entonces, sustituye el vino tinto de la carne francesa por makgeolli (vino de arroz coreano). Cocina la ternera lentamente con vegetales, salsa gochujang y makgeolli, de modo que aporten dulzor y armonía entre los sabores.

8. “Restaurant” de Joseon con joraengi-tteok y sujebi (Episodio 10)

Los 12 episodios de "Bon appétit, majestad" ya están disponibles en Netflix.

Tras la competencia, hay un episodio donde la chef recurre a la comida tradicional reconfortante para ayudar a restaurar la salud del príncipe, hijo de la reina viuda. El niño sufre desnutrición y defensas bajas. Para calmar su crisis de escalofríos, la chef prepara una versión especial de menú inspirado en los “restaurants” de Joseon, compuesto principalmente por joraengi-tteok (pastel de arroz) y sujebi (sopa), conocidos como grasosos, pero que, en este caso, aportan elementos nutritivos en bienestar del pequeño.

9. Comida vegana. Carne de soja y pastel de berenjena (Episodio 11)

La carne vegetal y pastel de berenjena casi se roban el show en el penúltimo episodio de la serie. Durante el cumpleaños de la gran reina madre, la cocinera Ji-yeong debe cocinar a la sabia anciana, que usualmente no come carne. Como una forma de mezclar de regalo, mezcla proteínas de soja con berenjena asada y salsa ssamjang para crear la textura carnosa. El plato sorprende a la realeza de la época, en que todavía no existía el concepto de veganismo. Sin duda, es un momento importante de la serie en que se afianzan lazos para, después, romperse con la ira del rey cuando descubre la verdad sobre su abuela, la cumpleañera.