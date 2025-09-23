¿Qué pasará con la chef Yeon Ji-yeong?, ¿logrará viajar en el tiempo?, ¿olvidará al rey de Joseon? Todas estas preguntas tendrán respuesta en tan solo unos días. Y es que tras poco más de un mes de su estreno en Netflix, la serie “Bon Appétit, majestad” (“Bon Appétit, Your Majesty”) estrenará su episodio final.

La apasionante historia de una chef surcoreana que, tras ganar el premio más importante de su carrera, viaja en el tiempo y se traslada al siglo XIV, a la Dinastía Joseon, donde deberá enfrentarse a un rey tirano pero sibarita que le pondrá el reto de prepararle un plato diferente cada día a cambio de mantenerla con vida.

La producción, basada en la novela de Park Guk-jae, se estrenó en agosto del 2025 en Corea del Sur y en América Latina se pudo seguir al mismo tiempo a través del servicio de Netflix, donde aterrizarán esta semana los episodios finales. En esta nota te contamos todos los detalles.

Fecha de estreno

El capítulo final de “Bon appétit, majestad” se estrenará el domingo 28 de septiembre del 2025.

En total, la serie está compuesta por 12 capítulos. El primero de ellos, titulado “Plato 1: Bibimbap con mantequilla de gochujang” se estrenó el 23 de agosto.

Este es el link oficial para ver el estreno en Netflix.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial del episodio final de “Bon appétit, majestad”:

Elenco

Estos son todos los talentos de “Bon appétit, majestad”:

Im Yoon Ah como Yeon Ji Young

Lee Chae Min como Rey Yi Heon

Kang Han Na como Kang Mok Ju

Choi Gwi Hwa como Príncipe Je San

Lee Eun Jae como Depuesta reina Yeon

Seo Yi Sook como Reina viuda In Joo

Shin Eun Jung como Reina Ja Hyun

Yoon Seo Ah como Seo Gil Geum

Chyu Kwang Hyun como Shim Mak Jin

Kim Hyun Mok como Min Gae Duk

Jung Kyu Soo como Yoon Choon Sik

Sinopsis

La chef Yeon Ji Young (Im Yoon Ah como) vive el mejor momento de su carrera. Ha viajado a Francia para participar de un importante concurso gastronómico y tras resultar ganadora ha sido contratada en un restaurante de tres estrellas Michelin. A su regreso a Corea del Sur, su padre le pide que traiga un manuscrito antiguo con recetas de cocina. En el vuelo, un accidente con un pasajero en el momento de un eclipse, la envía en un viaje en el tiempo. Así, termina atrapada en el siglo XIX cocinando para un rey tirano pero de paladar exigente que la obliga a preparar platos que lo sorprendan todos los días con la condición de no acabar con su vida.

Esto dice la sinopsis oficial de Netflix: “Una chef viaja al pasado y conoce a un rey tirano. ¿Podrá conquistar su corazón con sus creaciones culinarias? Este exitoso drama llegó al Top 10 de más de 90 países".