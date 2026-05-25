Horóscopo de HOY, lunes 25 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: está a punto de alcanzar el éxito pero un obstáculo se pondrá en el camino. Amor: hará bien en mantener la calma ante una revelación de su pareja; todo mejorará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mucha exigencia en la tarea provocarán roces pero arreglará las cosas. Amor: un comentario poco feliz podría malograr un encuentro pero recuperará la simpatía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará propuesta que parece destinada al fracaso, pero la estudiará. Amor: su intuición le guiará para causar interés en una bella persona. Inicio prometedor.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ante ciertos resultados, pedirá un aumento de cooperación al entorno. Amor: vivirá momentos plenos de afinidad y calidez con la persona más comprensiva que conoce.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los problemas se resuelven, los proyectos avanzan y los beneficios fluirán. Amor: surgirán discusiones en la pareja por situaciones algo confusas con otra persona.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un cálculo erróneo provocará demoras en el alcance de la meta. Amor: si deja de lado las actitudes obstinadas, la afinidad volverá y renovará la armonía.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un anuncio demasiado optimista chocará contra la dura realidad. Amor: conocerá a alguien especial y sentirá que se trata de la persona que ha esperado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para activar las compras y las ventas. Un litigio se resolverá. Amor: su pareja le sorprenderá con un agasajo inolvidable y las cosas mejorarán.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aplicará innovaciones y un negocio traerá beneficios. Amor: gente maliciosa querrá generar confusión en la pareja pero no lo logrará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para resolver los asuntos pendientes que hacen daño. Amor: ciertas actitudes en la pareja no ayudarán a que la armonía permanezca.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un malentendido hará que surjan esos problemas que cree superados. Amor: una promesa que se cumple consolidará a la pareja y genera un nuevo comienzo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los negocios estarán bien pero esté alerta por los errores de cierta persona. Amor: alguien que desea conocer se acercará con una simpática excusa y gana su corazón.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPONSABLE CUANDO ESTÁ EN PAREJA. AMA PLANEAR SALIDAS ROMÁNTICAS.