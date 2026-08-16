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Resumen

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En tiempos de lives, redes sociales y algoritmos, incluso la máxima autoridad del Ejecutivo no puede ser ajena a la plaza pública digital. Cerrada la campaña electoral y asumido el cargo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha optado por reforzar su estrategia de comunicación en el ecosistema digital.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.