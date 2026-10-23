El Poder Judicial (PJ) programó para el próximo 18 de diciembre el inicio del juicio oral en contra de Roberto Sánchez, por el caso de presunta falsa declaración de aportes y reportes financieros ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe)

A través de una resolución a la que accedió El Comercio, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, citó al presidente del partido Juntos por el Perú (JP) y otros, para la audiencia pública virtual, la misma que se realizará desde las 9:00 de la mañana.

PODER JUDICIAL PROGRAMA FECHA DE INICIO DE JUICIO ORAL CONTRA ROBERTO SÁNCHEZ, POR PRESUNTA FALSA DECLARACIÓN DE APORTES ANTE LA ONPE.

El juzgado precisó que se trata de una audiencia “de carácter inaplazable” por lo que emplazó al acusado bajo “apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y ordenarse su inmediata ubicación y captura”.

El ahora asesor del Congreso Bicameral afronta este proceso bajo comparecencia simple.

Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont oficializaron la creación de una coalición parlamentaria para el próximo Congreso. Foto: Fernando Sangama/GEC.

El Ministerio Público ha solicitado 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra Sánchez Palomino, así como su inhabilitación definitiva para ejercer el cargo de presidente del partido político Juntos por el Perú.

Según la acusación fiscal, en los reportes financieros que firmó Sánchez Palomino se habría brindado información falsa, puesto que en algunos casos se declaró “cero” como ingresos al partido, pero se detectó la entrega de dinero a la organización política -por medio de cuenta mancomunada- por montos de S/208.000 y S/75.550.

“Roberto Helbert Sánchez Palomino (autor), José Manuel Guardia Huamaní(presunto cómplice) y Rubén Mario Herrada Tello (presunto cómplice), por la presunta comisión de delito contra Fraude en la Administración de personas jurídicas, Falsa declaración en Procedimiento Administrativo y/o Falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política, delito previsto y, sancionado en los artículos 198°, 359-B y 411° del Código Penal, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE.” Acusación fiscal

En el mismo documento judicial también se convocó a los 13 testigos y peritos presentados por el Ministerio Público, la Procuraduría de la ONPE, así como los acusados. Entre ellos se encuentran el exministro Yehude Simon Munaro y William Sánchez Palomino, hermano del excandidato presidencial.

La judicatura exhortó a las partes para que coadyuven con la presentación de los testigos al juicio oral y advirtió que de no acudir serían conducidos por la fuerza pública, recurriendo a la Policía Nacional.

PODER JUDICIAL PROGRAMA FECHA DE INICIO DE JUICIO ORAL CONTRA ROBERTO SÁNCHEZ, POR PRESUNTA FALSA DECLARACIÓN DE APORTES ANTE LA ONPE.

-¿Cuáles son los hechos por los que deberá responder Roberto Sánchez?-

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público y al auto de enjuiciamiento dictado por el Poder Judicial, a Roberto Helbert Sánchez Palomino se le atribuye, en calidad de apoderado o representante del partido Juntos por el Perú, el haber declarado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE sobre la Declaración Financiera Anual del JP, sobre la Información de aportes, ingresos y gastos del JP y gastos de campaña.

Por ello, en el juicio oral deberá responder, específicamente, como presunto autor del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo por los hechos subsistentes del 1 de julio del 2019. Esto es, haber presentado y suscrito la carta de fecha 1 de julio del 2019, en su condición de presidente del Partido Juntos por el Perú y por José Manuel Guardia Huamaní, mediante la cual se remite la Información Financiera Anual del año 2018 a la ONPE.

ACUSACIÓN FISCAL CONTRA ROBERTO SÁNCHEZ

En el juicio oral también deberá esclarecer la acusación, como presunto autor del delito contra la participación democrática en la modalidad de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas por los hechos del 1 de julio del 2021 (Información Financiera Anual de JP del 2020), 18 de enero del 2021 (Carta sobre reporte de Información Financiera Anual del 2019) y 16 de octubre del 2021 (Carta sobre los ingresos y gastos de la Campaña Congresal del 2020).

“La imputación en el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo es porque el señor Roberto Sánchez Palomino, como presidente de Juntos por el Perú declaró ‘cero soles’ en algunos períodos y declaraciones anuales; y en otros casos declaró montos que no se ajustaban a la verdad. Ello no se condice con la verdad, toda vez que del levantamiento del secreto bancario, ha quedado acreditado un monto de más de S/200.000 y otro monto de S/75.000 en el caso de los señores que tenían las cuentas mancomunadas. Estos voucher de depósitos han ido a esa cuenta que suman en total S/208.000 y S/75.550. Es parte de los depósitos de estos montos que el Ministerio Público está diciendo que la declaración ha sido falsa porque este dinero fue aportado por los militantes durante un determinado período.” Acusación fiscal

-Sala evaluará apelación presentada por el excandidato presidencial-

De otro lado, la Sala Penal de Apelaciones de Lima programó para el próximo 25 de noviembre la audiencia para evaluar la apelación que presentaron Roberto Sánchez y su defensa legal, contra la resolución judicial que rechazó archivar el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo por los hechos contenidos en la Carta del 1 de julio del 2019, firmada por el acusado.

Como se recuerda, a través de un recurso de “excepción de prescripción”, la defensa del presidente de Juntos por el Perú argumentó que el plazo de la acción penal para este hecho, ya había caducado.

Sin embargo, a través de una resolución emitida en junio del 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria indicó que este hecho aún mantenía su vigencia de persecución penal.

La audiencia, que se realizará de manera virtual, fue programada para las 8:30 de la mañana.