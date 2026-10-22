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Resumen

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Por Erik Rivera

Un nuevo capítulo en el Congreso se cerró este miércoles entre discrepancias y divisiones en la oposición. El escenario fue el pleno del Senado, que aprobó otorgarle al Ejecutivo 27 de las 66 facultades solicitadas, enfocadas en materias de seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño por 90 días.

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