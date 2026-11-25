¿El arte del engaño? La diputada Jenny Samanez (Partido Cívico Obras) aseguró que Roberto Sánchez, excandidato presidencial y actual jefe del Gabinete de Asesores de Juntos por el Perú en el Senado, le debe una disculpa por haberle pedido firmar un proyecto sin advertirle que se trataba de la amnistía en favor del golpista Pedro Castillo.

La legisladora afirmó que, al enterarse de lo que trataba la iniciativa, retiró su firma. Paralelamente, Andrea Medina, otra integrante de su bancada, también quitó la rúbrica de la propuesta legislativa.

“[Sánchez] se me acercó y me pidió la firma al proyecto. Me enseñó la última página donde estaban todas las firmas. Le pregunté de qué se trataba y si lo había conversado con Ricardo Belmont, y me dijo que sí y que los de Obras ya firmaron [...] Al día siguiente me enteré de lo que había firmado y entonces inmediatamente tuve que retirar mi firma. Entonces el señor Ernesto Zunini con el que me llevo muy bien me ha pedido disculpas, pero creo que el que me tiene que pedir disculpas es el señor Sánchez. [...] Él es el que me debe una disculpa. ”, afirmó.

No obstante, la integrante de la Cámara de Diputados explicó que, cuando le consultó a Belmont Cassinelli, este desconoció haber conversado con Sánchez para impulsar esa propuesta.

“Yo cometí el error de no leerlo, de no pedírselo para que en una hora entregárselo a mi asesora que es abogada y conocedora del tema y lo firmé. Cuando me dice que ya lo había conversado con Ricardo Belmont, lo firmé, pero después se lo pregunté a Ricardo y no conocía del tema. [Belmont] me hizo un gesto y me arrugo la frente. A buen entendedor, pocas palabras”, agregó.

Luego, añadió: “Yo soy una novata pero no me gusta que me cojan de tonta de primeriza en el Congreso, que me aturdan y que me pidan la firma pero creo que me ha servido porque no voy a volver a cometer ese error aunque me digan que han hablado con el Papa Leon XIV sin antes yo leerlo detenidamente”.

Insistió en que Sánchez es quien debería pedirle las disculpas del caso y no Ernesto Zunini, el secretario general de Juntos por el Perú.

“Él es el que me tiene que pedir disculpas. Lo he vuelto a ver en el Congreso y me saludó como si nada hubiese pasado pero no me pidió disculpas”, criticó.

¿Quiénes serían los beneficios por el proyecto de amnistía?

El principal beneficiado sería Pedro Castillo, quien enfrenta una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el golpe de Estado de diciembre del 2022. El exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo.

Otra beneficiada sería Betssy Chávez, quien afronta la misma condena. A diferencia de Castillo, la exjefa del Gabinete se encuentra asilada en México, a donde llegó tras abandonar el Perú el 7 de agosto, luego de recibir un salvoconducto otorgado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

Consultado por El Comercio, el analista político Martin Cabrera indicó que el propósito del proyecto “busca borrarle el historial a Pedro Castillo” por el delito de conspiración para cometer rebelión.

“Este artefacto es un indulto con ropa de amnistía. El hecho tiene nombre propio y apellido y está en el articulado”, agregó.