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Resumen

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Si las ausencias de un congresista se midieran igual que las de un escolar, seguro Roberto Sánchez hubiera repetido de año. Muestra de ello es que el hoy candidato presidencial de Juntos por el Perú carga en su mochila un historial repleto de inasistencias a comisiones ordinarias, extraordinarias y especiales del Congreso de la República.

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