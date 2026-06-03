De acuerdo con información del Departamento de Comisiones del Poder Legislativo, a la que accedió El Comercio, el parlamentario acumuló 354 faltas a los grupos de trabajo entre enero del 2023 a abril del 2026, es decir, desde que renunció al cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Pedro Castillo cuando el vacado expresidente intentó asestar un golpe de Estado en diciembre del 2022.

De ese total, se registraron 214 ausencias por motivos de licencias, 102 inasistencias justificadas y otras 40 no justificadas por el legislador en distintas comisiones, que representan todas las faltas que carga el aspirante a la Presidencia. En palabras de expertos consultados, la cifra revela un desinterés de Sánchez Palomino sobre el quehacer parlamentario y la poca importancia que tiene para él cada uno de los grupos de trabajo.

—El año en que "el hijo del pueblo" faltó más—

Ahora bien, el año en que Sánchez se ausentó más fue en el 2025. A lo largo de los 12 meses, justo cuando se preparaba para los comicios del 2026, el legislador pidió licencia para ausentarse hasta en 118 ocasiones de las sesiones de al menos 15 comisiones parlamentarias.

Por ejemplo, en enero de ese año faltó a la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Producción. En febrero, se ausentó de las sesiones extraordinarias de las comisiones Especial Multipartidaria de Protección a la infancia y la de Control Concurrente.

En marzo la historia se repitió. Allí se ausentó de las comisiones de Salud, Proinversión, Inclusión Social, dos veces en la de Presupuesto y tres veces en Producción.

En abril nada cambió. En ese mes se faltó en Economía, Inclusión Social, Producción, Prevención Contra el Cáncer, Economía, Producción, Acceso Universal al Agua y en la Comisión de Salud.

En mayo y junio las ausencias se dieron en las mismas comisiones. En julio se registró una falta a la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Terrorismo y Crimen Organizado.

En agosto no acudió a la Comisión de Ciencia, dos veces a Economía, dos veces al Proyecto Especial Chinecas, del Control Concurrente y tampoco al grupo que evaluaba el Acuerdo de Odebrecht.

En setiembre, Roberto Sánchez faltó dos veces a las comisiones de Energía y Minas, Inclusión Social y Ciencia. Además, registró una inasistencia en la Comisión Especial de Acceso Universal al Agua, la Comisión Especial de Seguimiento y Control del Cáncer, Producción, Justicia y el Proyecto Especial Chinecas.

En octubre, Roberto Sánchez acumuló cinco inasistencias en la Comisión de Ciencia; cuatro en Economía; tres en Producción, Inclusión Social y Justicia; dos en Descentralización y Fiscalización; y una en Constitución, Prevención contra el Cáncer y Protección a la Infancia.

En noviembre pasó lo mismo: Roberto Sánchez registró cinco inasistencias en la Comisión de Economía; tres en Ciencia y Justicia; dos en Producción, Inclusión Social y la Comisión Investigadora Odebrecht Perú; y una en Descentralización, Fiscalización y Contraloría, Transportes, la Comisión Especial de Terrorismo y Crimen Organizado, la Comisión Especial ProInversión y la Comisión Especial de Prevención y Control del Cáncer.

Finalmente, en diciembre, Roberto Sánchez registró dos inasistencias en la Comisión de Justicia y una en las comisiones de Ciencia, Descentralización, Inclusión Social y en la Comisión Especial de Protección a la Infancia.

Roberto Sánchez. Foto: Congreso.

—Recuento de inasistencias—

Sánchez registró en el año 2023 un total de 33 licencias para ausentarse de las comisiones del Parlamento, una cifra que ya evidenciaba una participación intermitente en estos espacios de trabajo legislativo.

Durante el 2024, el número seguía elevado. Allí acumuló otras 25 licencias. Y en el reciente 2026, la tendencia no solo se mantuvo, sino que aumentó considerablemente: en este último año se han presentado 38 solicitudes para justificar sus ausencias en sesiones de comisión.

Entre las comisiones a las que se ausentó figuran grupos de trabajo permanentes y comisiones especiales vinculadas a sectores clave del Estado. Los registros revisados muestran faltas en sesiones de Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión Agraria, Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, así como en la Comisión de Producción, la Comisión de Salud y Población y la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.

Asimismo, aparecen ausencias en sesiones de grupos de trabajo especiales como la Comisión Especial Multipartidaria Proyecto Especial Chinecas, la Comisión Especial Multipartidaria de Prevención y Control del Cáncer y la Comisión Especial Multipartidaria ProInversión.

Respecto de sus inasistencias justificadas, este Diario encontró que durante el 2023 se registraron 36 ausencias sustentadas formalmente ante el Parlamento. En el 2024, la cifra descendió a 15, mientras que en el 2025 la cifra creció a 46, aunque en el reciente 2026 apenas se reportaron cinco.

En cuanto a las inasistencias injustificadas, los registros revisados muestran que en julio del 2023 apenas se reportó una ausencia sin sustento formal. Durante el 2024, la cifra se mantuvo relativamente baja, con solo tres faltas injustificadas.

Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en el 2025, año en el que se detectó un total de 26 ausencias sin justificación ante las comisiones parlamentarias. En el reciente 2026, en tanto, se contabilizaron 10 casos adicionales.

—¿A qué comisiones faltó más?—

De acuerdo con la revisión mensual y anual del registro de asistencias a las comisiones parlamentarias, Roberto Sánchez acumuló hasta 28 inasistencias en la Comisión de Economía, grupo de trabajo que integraba desde el 2024 y donde se debaten iniciativas vinculadas a materia económica.

Las faltas también fueron constantes en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, espacio en el que dejó vacío su lugar en 26 sesiones para atender otras actividades consignadas en el Parlamento. La misma cifra aparece en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, considerada una de las instancias más importantes en materia de control político y supervisión de las acciones del Estado.

En la Comisión de Producción, por otro lado, contabilizó 23 faltas a lo largo del período revisado, mientras que en la Comisión Especial Multipartidaria para la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia dejó de participar en 15 oportunidades.

Entre tanto, en los casi cinco años que lleva como congresista, Roberto Sánchez solo ha presentado 38 proyectos de ley como autor principal desde su curul parlamentaria ,según una revisión realizada por este Diario a los proyectos legislativos que tiene el Parlamento.

De ese total, 18 iniciativas permanecen aún en comisión, es decir, continúan pendientes de evaluación y debate dentro de los grupos de trabajo parlamentarios. Once proyectos lograron ser publicados en el Diario Oficial El Peruano, mientras que tres se encuentran actualmente en etapa de dictamen y otros tres fueron incorporados en la agenda del Orden del Día para una eventual discusión en el Pleno.

A ello se suma una iniciativa que ya quedó expedita para ser vista por el pleno, otra que alcanzó la fase de autógrafa y una más que terminó archivada.

Tanto en calidad de autor como de coautor ha suscrito al menos una decena de proyectos orientados al sector minero informal. Por ejemplo, estas iniciativas incluyen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —en un caso incluso hasta el 2030—, la flexibilización de exigencias regulatorias y la reducción de herramientas legales para combatir a la minería ilegal.

Las faltas de Keiko Fujimori

Cabe recordar que la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular), rival política de Roberto Sánchez en la segunda vuelta, registró diversas inasistencias durante su paso por el Congreso.

Según “La República”, la aspirante a la Presidencia acumuló 500 días de ausencias al Congreso, entre licencias, faltas al pleno parlamentario y otras comisiones del Legislativo.

Dicho diario refirió que en cuatro años de labor, desde agosto del 2006, Fujimori Higuchi estuvo ausente del país en total 223 días y que si a ello se suman sus licencias por viajes y maternidad, ausencias al Pleno y las dos comisiones en las que figura como titular (Economía y Vivienda), sobrepasa los 400 días de ausencia.

—Falta de representación—

Alejandro Rospigliosi, exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, indicó que la cifra demuestra un “desaire” para el elector que eligió a Sánchez en 2021 porque no cumple estrictamente con sus funciones parlamentarias.

Al ser consultado por El Comercio, dijo que “no interesa” si estuvo en el último año en campaña electoral porque “tiene que cumplir con la obligación, con los ciudadanos para el quinquenio que lo eligieron, y si asume otros retos como el de ser candidato, debe ver la manera de cumplir con ambos”.

"La cifra que revelan es muy preocupante porque demuestra un desaire, un desprecio al elector que lo eligió, porque faltar en tantas oportunidades demuestra que dejó de legislar, fiscalizar y representar". Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista y experto en temas parlamentarios.

Agregó que la Oficialía Mayor debe “explicarle al país si se aplicó el descuento correspondiente por la cantidad de inasistencias que ha tenido el señor porque corresponde un descuento”.

“En tercer lugar es que es incoherente pedir por un lado voto popular, pero por otro lado tener tantas inasistencias, porque demuestran que no se está tomando en serio el rol de la democracia representativa”, cuestionó.

Desde un ángulo técnico y crítico, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco consideró que las faltas reiteradas de parte de Sánchez se han convertido “en una regla” para ausentarse de las sesiones parlamentarias. Explicó que el hoy postulante a la Presidencia tuvo otras prioridades.

"El tema es el número de estas licencias e inasistencias. Si fuese un número pequeño, digamos que sería un aspecto excepcional. Pero lo que revela este número es que no es una excepción, es por el contrario una regla. El hecho de que no haya asistido en este periodo del 2023 al 2026 en 356 veces, implica definitivamente que tiene otro tipo de prioridades más no la prioridad de representación en la discusión de los proyectos de ley que se hacen en el seno de las comisiones a las cuales él pertenece". José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso.

Sostuvo que “esto es una falta a la representatividad que él ejerce como congresista de la República” y una falta de respeto del legislador a asuntos de interés público.

“Al no estar en el lugar donde deberías estar trabajando, es decir a las sesiones a las cuales ha sido convocado, es una irresponsabilidad. Más aun cuando son los propios legisladores los que eligen a qué comisiones ir, en las comisiones en que están las iniciativas legislativas que ellos quieren propiciar producto de su oferta electoral por la que postulan al Congreso”, aseguró.

En el mismo sentido opinó José Elice, exoficial Mayor del Congreso. En diálogo con este Diario, afirmó que actualmente no hay quien discipline a los congresistas porque los grupos parlamentarios “son débiles”.

"Esto tiene que ver con la disciplina de los partidos que no existe hace muchos años. No hay quien discipline a los congresistas porque los grupos parlamentarios son débiles. Por otro lado, es un tema ético. Si tú postulas al Congreso deberías ir a todas las sesiones, sino mide tus posibilidades de tiempo y en lugar de pertenecer a dos o tres comisiones, solamente a una comisión pertenece". José Elice, exoficial Mayor del Congreso.

“Esto tiene que ver con la disciplina de los partidos que no existe hace muchos años. No hay quien discipline a los congresistas porque los grupos parlamentarios son débiles. Por otro lado, es un tema ético. Si tú postulas al Congreso deberías ir a todas las sesiones, sino mide tus posibilidades de tiempo y en lugar de pertenecer a dos o tres comisiones, solamente a una comisión pertenece”, cuestionó.

Exhortó a que los congresistas regresen a la presencialidad al 100%.

“La presencialidad es importante porque la gente tiene que ver a sus congresistas y no los ven”, concluyó.

Este Diario intentó comunicarse con el aspirante a la Presidencia para recoger sus descargos. Lo mismo con su despacho congresal, pero no tuvimos éxito. Le dejamos mensajes de WhatsApp.