El anuncio fue realizado por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien informó que el pontífice aceptó las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

De acuerdo con el itinerario oficial, León XIV permanecerá en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente viajará a Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Finalmente llegará al Perú para recorrer Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades donde desarrollará las actividades de su visita apostólica.

Se trata de la primera visita del pontífice al país desde que fue elegido como sucesor de Francisco y representa un retorno a una nación con la que mantiene un estrecho vínculo personal y pastoral.

Un regreso al país donde desarrolló gran parte de su misión pastoral

Aunque nació en Chicago (Estados Unidos), León XIV posee la nacionalidad peruana desde 2015 y vivió cerca de dos décadas en el país como misionero agustino. Posteriormente fue obispo de Chiclayo durante ocho años, hasta que fue convocado por el papa Francisco para asumir responsabilidades en el Vaticano.

Declaración del Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, 5 de agosto de 2026. (Fuente: Boletín del Vaticano). / Diego Aquino Pedraza

Precisamente, Chiclayo será una de las principales escalas del viaje. En las últimas semanas, una delegación técnica enviada por la Santa Sede inspeccionó la ciudad junto con autoridades regionales, representantes de la Iglesia y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para revisar los espacios donde se desarrollarán las actividades oficiales.

Al centro de las pampas se implementará un altar mayor con una superficie geométrica de 100 por 100 metros. Esta superestructura albergará a un coro eclesiástico masivo, así como a miles de invitados oficiales de la Conferencia Episcopal y el Gobierno Central. Foto: Andina

Entre los lugares evaluados figura un amplio terreno en las pampas de Reque, donde se proyecta realizar una misa multitudinaria. Además, la comisión verificó rutas de acceso, planes de seguridad, zonas de evacuación y espacios para la instalación de infraestructura temporal.

Gobierno revela los primeros detalles de la agenda oficial del papa León XIV en el Perú

Luego de reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá dio a conocer los primeros detalles de la agenda que cumplirá el papa León XIV durante su visita al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre. El ministro confirmó que el Santo Padre será recibido oficialmente en Palacio de Gobierno, donde sostendrá una reunión privada con la mandataria y un encuentro con otras autoridades del Estado.

Asimismo, Espá informó que la tradicional misa de Acción de Gracias se celebrará en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, escenario elegido para congregar a miles de fieles durante uno de los actos centrales de la visita apostólica. Además, anunció que el pontífice encabezará un encuentro con jóvenes peruanos para clausurar las actividades por el 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, una figura por la que León XIV profesa una especial devoción.

El canciller señaló también que el Ejecutivo mantiene una coordinación permanente con la Nunciatura Apostólica y aseguró que el Gobierno destinará los recursos necesarios para garantizar el éxito de la visita en materia de logística, transporte, seguridad y organización.

“Estamos realmente muy ilusionados todos los ministros y, por supuesto, la presidenta Keiko Fujimori con esta visita, que va a ser muy bonita y muy especial, sabiendo el cariño que tiene el Papa por el Perú”, manifestó.

Recibo con profunda alegría la confirmación de que Su Santidad, el Papa León XIV, vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos.



Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 5, 2026

Por su parte, la presidenta Fujimori celebró la confirmación oficial del viaje y afirmó, a través de su cuenta en X, que la llegada del pontífice “será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país”. Asimismo, aseguró que el Perú lo espera “con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa”.

Chiclayo, el esperado reencuentro con su antigua diócesis

Uno de los momentos más esperados de la visita será el regreso de León XIV a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años y con cuya comunidad mantiene un estrecho vínculo pastoral.

Tras el anuncio del Vaticano, la Diócesis de Chiclayo confirmó que el Santo Padre permanecerá en el Perú entre el 11 y el 17 de noviembre y destacó que su llegada permitirá el reencuentro con “la Iglesia particular que acompañó durante sus años de servicio pastoral” y con el pueblo lambayecano.

Diócesis de Chiclayo sobre la visita del Papa León XIV en su histórico viaje de retorno al Perú. / Diego Aquino Pedraza

Según informó la diócesis, durante su permanencia en la región el pontífice visitará la Catedral de Chiclayo, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), además de Santa Cruz, Zaña y las pampas del Parque Industrial de Reque, donde se desarrollarán los principales encuentros y celebraciones programados para su visita.

La institución eclesiástica calificó el viaje como “un acontecimiento pastoral y espiritual de gran trascendencia” e hizo un llamado a los fieles a prepararse espiritualmente para recibir al sucesor de Pedro. Asimismo, señaló que la visita será una oportunidad para mostrar al país y al mundo la identidad, cultura, patrimonio y gastronomía de Lambayeque.

Cusco y Pucallpa también ultiman preparativos

Las inspecciones del Vaticano también alcanzaron a Cusco y Pucallpa.

En la ciudad imperial se evalúa que las principales celebraciones se desarrollen en la explanada del parque arqueológico de Saqsayhuamán, un espacio con capacidad para recibir entre 20 mil y 30 mil personas.

Más de 2.500 turistas disfrutan de la ceremonia del Inti Raymi en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en Cusco, Perú (Foto: Andina).

Mientras tanto, en Pucallpa, la comisión recorrió el estadio Aliardo Soria Pérez y la catedral de la ciudad para revisar las condiciones logísticas y de seguridad.

Estadio Aliardo Soria Pérez ubicado en Pucallpa, capital de Ucayali, Perú (Foto: difusión Uranio Concretos).

La Conferencia Episcopal Peruana precisó que el programa detallado de actividades será anunciado una vez que el Vaticano concluya la evaluación técnica de todos los escenarios.

Especialistas: "la visita de León XIV trasciende el ámbito religioso y representa un mensaje de esperanza para el Perú"

Más allá de la agenda oficial, especialistas en temas de la Iglesia coinciden en que la primera visita del papa León XIV al Perú tendrá un profundo significado pastoral y simbólico, tanto por el vínculo que mantiene con el país como por el contexto social que atraviesa.

Para Kurt Mendoza, exjefe de Prensa y Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Lima era una escala previsible dentro del recorrido debido a su importancia demográfica y eclesial. “Lima es la capital de la República, es la ciudad que tiene más habitantes en todo el territorio nacional y, por lo tanto, esperar una parada importante en Lima está dentro de lo previsible”, señaló a El Comercio.

En esa misma línea, sostuvo que la capital constituye “un lugar gravitante de la visita”, por lo que no sorprendía que acogiera uno de los principales encuentros multitudinarios del pontífice.

Juan José Dioses, director de Comunicaciones y portavoz oficial del Arzobispado de Lima (Foto: Difusión Facebook/PUCP). / Diego Aquino Pedraza

Juan José Dioses, director de Comunicaciones y portavoz oficial del Arzobispado de Lima, consideró que uno de los momentos más emotivos del viaje será el reencuentro de León XIV con Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años. “El vínculo del Papa con Chiclayo quedó claro desde el primer momento que dio el balconazo en la Plaza de San Pedro, cuando siendo estadounidense de origen eligió que sus primeras palabras en castellano estén dirigidas a su querida diócesis de Chiclayo”, recordó.

A su juicio, ese retorno tendrá una especial relevancia porque “los ojos del mundo van a poder ver ese reencuentro de Robert Prevost con el pueblo chiclayano”.

Ambos especialistas coincidieron también en que la visita tendrá un impacto que va más allá del ámbito eclesial. Dioses sostuvo que la llegada del Santo Padre constituye “un signo de esperanza y reconciliación no solamente para la Iglesia sino para toda la sociedad”, mientras que Mendoza consideró que el principal legado del pontífice debería ser promover el diálogo entre los peruanos.

“El Papa tiene que venir a remover conciencias y lograr unos mínimos puntos de entendimiento entre peruanos, porque todos sabemos que sin esos puntos mínimos no vamos a avanzar hacia ningún lado”, afirmó.

Kurt Mendoza, especialista en temas de la Iglesia. (Foto: Difusión Canal N). / Diego Aquino Pedraza

Asimismo, destacó el valor simbólico que representa León XIV para el país. “Es motivo de orgullo que una figura religiosa formada en el Perú haya llegado al lugar más alto de la Iglesia, no como un signo de poder, sino como un signo de servicio a los demás”, expresó.

Respecto a la organización de las actividades, Mendoza recordó que la experiencia de la visita del papa Francisco en 2018 constituye un precedente importante para el desarrollo de los eventos multitudinarios. “El gran evento en Las Palmas reunió a más de medio millón de personas y no hubo nada que lamentar”, indicó.

Además, enfatizó que una visita papal implica un trabajo conjunto entre la Iglesia y el Estado. “Tienen que habilitarse temas de infraestructura vial, infraestructura para los grandes eventos masivos, salud, seguridad y cobertura mediática. Es una coordinación gigantesca”, concluyó.

¿En qué se diferenciará la visita de León XIV respecto a la de Francisco y Juan Pablo II?

La eventual visita de León XIV inevitablemente será comparada con el viaje realizado por el fallecido Papa Francisco en enero de 2018.

Durante aquella visita apostólica, Francisco desarrolló actividades en tres ciudades: Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. La elección respondió a distintos objetivos pastorales como visibilizar la realidad amazónica, acompañar a las poblaciones afectadas por fenómenos climáticos en el norte del país y sostener encuentros masivos con fieles en la capital.

El papa Francisco visitó el Perú en enero del 2018. En la imagen, Jorge Bergoglio en el papamóvil pasando por el centro de Lima. (Foto: Juan Ponce Valenzuela/GEC) / JUAN PONCE

En Puerto Maldonado encabezó un histórico encuentro con pueblos indígenas amazónicos. En Trujillo participó en celebraciones religiosas multitudinarias y visitó sectores afectados por el fenómeno de El Niño costero. Finalmente, en Lima celebró una misa multitudinaria que congregó a cientos de miles de personas y sostuvo reuniones con autoridades civiles y religiosas.

A diferencia de Francisco, cuya visita estuvo orientada a visibilizar realidades específicas del país, la eventual llegada de León XIV tendría un fuerte lazo simbólico, debido a los vínculos que mantiene con el Perú tras más de dos décadas de trabajo pastoral en distintas regiones del territorio nacional.

Durante su primera visita en 1985 el Papa Juan Pablo II visitó Iquitos y compartió con sus pobladores. (El Comercio)

La elección de Pucallpa también evocaría el camino emprendido por anteriores pontífices en el Perú. En febrero de 1985, san Juan Pablo II visitó Iquitos durante su histórica gira por el país, mientras que en enero del 2018 el papa Francisco eligió Puerto Maldonado para reunirse con representantes de los pueblos amazónicos.

Papa Francisco en Puerto Maldonado

Una gira histórica por Latinoamérica

La gira que realizará León XIV entre el 6 y el 17 de noviembre comprenderá diez ciudades en tres países y será la más extensa de su pontificado hasta el momento.

Además, marcará su primera visita a Argentina y Uruguay, dos países que no fueron incluidos en los viajes apostólicos del papa Francisco durante sus doce años de pontificado.

En el caso peruano, la visita también genera expectativas por el impacto que podría tener en el turismo religioso. Especialistas estiman que las inversiones destinadas a la organización del evento podrían multiplicarse hasta por seis en beneficios económicos, además de fortalecer la proyección internacional del país y consolidar nuevas rutas vinculadas al patrimonio religioso nacional.

León XIV estará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. (Foto: EFE)

Tras la confirmación oficial del itinerario, las autoridades nacionales, los gobiernos regionales y las diócesis involucradas intensificarán las coordinaciones para la organización de las actividades para recibir uno de los acontecimientos religiosos más importantes que vivirá el país en los últimos años.

Por su parte, la Diócesis de Chiclayo convocó a los fieles a prepararse espiritualmente para vivir la visita del Santo Padre como “un tiempo de renovación de la fe, de comunión, de misión evangelizadora y de compromiso de servicio”.