Por Diego Aquino Pedraza

El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará una visita oficial al Perú del 11 al 17 de noviembre, como parte de una gira pastoral por Latinoamérica que también comprenderá Uruguay y Argentina.

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