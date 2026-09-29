La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, ha generado discrepancias dentro de Ahora Nación. El diputado Harvey Colchado pidió públicamente a sus compañeros de bancada rechazarla y planteó ejercer una “oposición firme, pero técnica”. En cambio, las senadoras Mirtha Vásquez y Ruth Luque expresaron su respaldo a la censura.

“Hay discrepancias en este tema en Ahora Nación”, reconoció Mirtha Vásquez a El Comercio, aunque precisó que el partido político todavía no ha tomado una decisión colectiva.

La diferencia de posiciones se hizo pública la noche del domingo, cuando Colchado difundió una carta abierta dirigida a sus compañeros de agrupación. En el documento, señaló que el gobierno de Keiko Fujimori asumió su mandato sin un plan definido contra la delincuencia, pero cuestionó que la respuesta a ese problema sea la censura del ministro.

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Colchado argumentó que retirar a Astudillo antes del proceso de ascensos a generales “puede abrirle el Mininter [Ministerio del Interior] a quienes quieren enterrar toda reforma policial”.

El diputado planteó evaluar hasta diciembre la depuración y reasignación de oficiales de la PNP, la producción policial, el incremento de policías dedicados a investigación criminal, los recursos destinados a inteligencia, entre otros temas, antes de decidir si el ministro debería ser censurado.

Colchado aseguró que informará mensualmente sobre el avance en esos temas y que, si a mediados de diciembre no se alcanzan metas establecidas por el gobierno, apoyará una eventual censura. También dejó abierta la posibilidad de adelantar esa decisión si ocurre un hecho grave que revele negligencia o complicidad.

“Dar un plazo no es esperar con los brazos cruzados”, señaló en su carta.

Ahora Nación cuenta con 10 representantes en la Cámara de Diputados, por lo que su respaldo podría ser determinante para que la moción alcance o sobrepase los 66 votos necesarios para su aprobación.

Vásquez y Luque respaldan la censura

No obstante, la posición de Colchado contrasta con la expresada por Mirtha Vásquez.

“Hay discrepancias en este tema en Ahora Nación, yo solo sostengo la misma posición que he sostenido desde el inicio en este tema de Astudillo”, dijo Vásquez a El Comercio.

La senadora señaló previamente, a través de su cuenta en X, que existen razones para censurar al ministro por lo que calificó como una falta de capacidad y liderazgo para enfrentar el avance del crimen organizado. “Atrás quedaron las promesas de mano dura, fallidos estados de emergencia y anuncios de militarización de las calles”, afirmó.

La senadora destacó que la falta de una estrategia efectiva frente a la inseguridad está teniendo consecuencias en vidas humanas.

En tanto, Ruth Luque afirmó el lunes pasado que no considera viable esperar hasta diciembre para evaluar los resultados del ministro, tal como plantea Colchado.

“No es posible esperar hasta diciembre para pretender salvar la vida de la gente. La inseguridad es un tema que la población realmente lo está sufriendo”, dijo en entrevista con el podcast “Tenemos que hablar”, de El Comercio.

En opinión de Luque, el problema no se limita a la persona que ocupa el cargo, sino a la estrategia que aplica el sector. “No hay, desde mi punto de vista, una estrategia clara para poder enfrentar la inseguridad”, afirmó.

La senadora también cuestionó la reiteración de estados de emergencia como respuesta a la criminalidad. “Se están repitiendo esquemas de declaratorias de emergencia. No se está abordando un tema para mí sumamente sensible, que es la reforma de la Policía Nacional del Perú”, dijo.

La senadora añadió que, aunque existe reconocimiento de la presencia de malos elementos dentro de la PNP, no se están produciendo cambios estructurales para enfrentar ese problema.

Luque ya había pedido la salida de Astudillo el pasado 21 de septiembre, dos días después del asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, postulante al gobierno regional de Ancash. “Presidenta Fujimori, el país necesita respuestas”, escribió entonces.

“El Perú no necesita más promesas de mano dura. Necesita un Estado que funcione antes de que haya otra víctima”, añadió.

En agenda

La moción de censura contra Astudillo se encuentra en la agenda de temas que verá la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados este martes 29, en una sesión convocada para las 10 a.m.

Según establece el artículo 132 de la Constitución, el debate y la votación de la moción de censura deben realizarse obligatoriamente entre el cuarto y el décimo día calendario posterior a su presentación, que ocurrió el pasado 24 de septiembre con las firmas de diputados de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno. Por ello, la iniciativa se vería en la sesión del pleno de este jueves.

La moción sostiene que Astudillo incurrió en una “manifiesta incapacidad” para conducir el sector y cuestiona el agravamiento de la violencia en el país.

Uno de los principales argumentos es el aumento de los homicidios. El documento señala que hasta agosto de este año se registraron 1.499 homicidios. Además, cuestiona las respuestas que Astudillo ofreció durante la interpelación del 17 de septiembre en la Cámara de Diputados.

El ministro respondió entonces un pliego de 27 preguntas vinculadas a las medidas frente al sicariato, la extorsión y los homicidios agravados; los recursos presupuestales destinados a seguridad ciudadana; la coordinación con otras entidades estatales; y las designaciones realizadas en el sector.

Los autores de la censura sostienen que sus explicaciones no permitieron establecer por qué continuaban aumentando los homicidios ni qué resultados concretos ha producido la estrategia del Ministerio del Interior.