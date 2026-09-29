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Posturas divididas en Ahora Nación por la moción de censura contra el ministro del Interior
Posturas divididas en Ahora Nación por la moción de censura contra el ministro del Interior
Por Martín Calderón

La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, ha generado discrepancias dentro de Ahora Nación. El diputado Harvey Colchado pidió públicamente a sus compañeros de bancada rechazarla y planteó ejercer una “oposición firme, pero técnica”. En cambio, las senadoras Mirtha Vásquez y Ruth Luque expresaron su respaldo a la censura.

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