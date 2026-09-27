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Resumen

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Monseñor Carlos García Camaner.
Monseñor Carlos García Camaner.
Por Diana Seminario

—El Perú que encontrará en su visita el papa León XIV es distinto al que dejó siendo monseñor Robert Prevost.

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