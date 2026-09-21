La imagen del Señor de los Milagros acompañará al papa León XIV durante la misa multitudinaria que celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, confirmó monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador nacional de la visita papal al Perú.

“En la gran misa multitudinaria en Lima estará la imagen sagrada del Señor de los Milagros acompañando al santo padre y a los miles de devotos que van contentos para este día”, declaró el religioso a medios de comunicación.

(Foto: Arzobispado de Lima) / Kathy_Card

La celebración está programada para las 10:30 a. m. y será uno de los actos centrales de la visita apostólica del pontífice al país. El Vaticano confirmó oficialmente que ese día León XIV presidirá la misa en Las Palmas antes de la ceremonia de despedida y su retorno a Roma.

Señor de los Milagros acompañará al papa

La presencia del Cristo Moreno en Las Palmas había sido objeto de coordinaciones en los últimos días. El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, había informado previamente que se gestionaba el traslado de las andas hasta la base aérea para propiciar el encuentro con el pontífice.

Con la confirmación de la CEP, la imagen del Señor de los Milagros estará presente en la misa que marcará el cierre de la visita de León XIV al Perú.

Sin embargo, monseñor Inca señaló que todavía no se habían precisado públicamente el recorrido, el horario ni las condiciones del traslado de la imagen desde su ubicación habitual hasta Surco. Estos aspectos forman parte de la organización de la jornada.

La presencia del Cristo de Pachacamilla adquiere especial relevancia debido a que la visita del pontífice coincidirá con el periodo del Mes Morado, cuando miles de fieles participan en las tradicionales procesiones del Señor de los Milagros.

El papa León XIV recibió a representantes de Hermandades del Señor de los Milagros en el Vaticano, el 22 de octubre de 2025. (Vatican News)

¿Cuándo llegará León XIV al Perú?

De acuerdo con el programa oficial difundido por la Santa Sede, el papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre. Durante su permanencia en la capital tendrá encuentros con autoridades, obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y representantes de distintos sectores de la sociedad.

El viernes 13 de noviembre viajará a Chiclayo, diócesis que dirigió como obispo antes de ser elegido papa. Allí permanecerá hasta el sábado 14 y cumplirá diversas actividades pastorales, incluida una misa en las Pampas de Pimentel y encuentros con la comunidad local.

El domingo 15, el pontífice viajará a Cusco y Pucallpa. En la primera ciudad participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Posteriormente se trasladará a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de pueblos amazónicos y presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Último día de la visita será en Lima

León XIV regresará a Lima la noche del domingo 15 de noviembre. Al día siguiente, antes de la misa en Las Palmas, tiene programada una visita a trabajadores y personas acogidas en la Casa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

El lunes 16 presidirá la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas. Posteriormente, participará en la ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao y partirá hacia Roma a las 1:45 p. m.