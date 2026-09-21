Conferencia Episcopal confirma que Señor de los Milagros estará en misa de Las Palmas que realizará el papa León XIV. Foto: Composición GEC
Conferencia Episcopal confirma que Señor de los Milagros estará en misa de Las Palmas que realizará el papa León XIV. Foto: Composición GEC
Por Redacción EC

La imagen del Señor de los Milagros acompañará al papa León XIV durante la misa multitudinaria que celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, confirmó monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador nacional de la visita papal al Perú.

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