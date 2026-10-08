Horóscopo de HOY, jueves 8 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente comenzará a ser un dolor de cabeza pero no lo permitirá. Amor: actitudes impulsivas causarán confusión aunque se verá que son iniciativas positivas.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: la actividad transcurrirá sin problemas y además, la mejorará aún más. Amor: parecerá que le demandan mayor atención afectiva y ya no le resulta agradable.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: pondrá el mismo esfuerzo aunque el trabajo sea grande o pequeño. Amor: su agradable encanto será correspondido con iniciativas plenas de calidez.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: se avecina el cambio largamente esperado pero el entorno se llenará de dudas. Amor: la distancia ya no será un problema, la calidez crece y un romance surgirá.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: llegará oportunidad inmejorable, que abre un horizonte de pleno crecimiento. Amor: las afinidades enriquecerán un encuentro improvisado y un romance empezará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: aún con problemas, mantendrá el rumbo y será muy elogiado. Amor: su interioridad será percibida como agradable por una persona y se acercará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: las exigencias no le vencerán y alcanzará las metas con comodidad. Amor: mejorará el tiempo que comparte en la relación con iniciativas divertidas.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: las circunstancias se conjugarán y las cosas empezarán a mejorar. Amor: las palabras quedarán atrás y el tierno lenguaje de los gestos ocupará la relación.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su experiencia será muy valorada al surgir una situación crítica. Amor: aunque hayan momentos confusos, la relación conservará la cálida armonía.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la confianza será el factor que haga la diferencia; los beneficios llegan. Amor: su transparente actitud evitará los roces y facilita la armonía de la relación.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la ayuda pedida no llegará pero con cambios rápidos logrará las metas. Amor: no perderá las esperanzas y un nuevo comienzo será posible en la relación.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: le insistirán para que apoye los pies sobre la tierra y las cosas mejorarán. Amor: una respuesta impulsiva provocará daños; su alma sensible no lo merece.
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