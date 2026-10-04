Estos tres casos son comentados y contextualizados en “El rostro de la fe”, libro del historiador y antropólogo Luis Millones, quien ha dedicado buena parte de su vida a registrar e interpretar un catolicismo vivo y contemporáneo, pero asentado sobre bases milenarias que recuerdan antiguos cultos. Una fe particular que renace en estos días con la próxima visita del papa León XIV, un misionero, sacerdote y obispo que vivió entre nosotros y conoce muy bien nuestras tradiciones y costumbres.

— En estos ensayos resume su interés por la religiosidad andina, a partir de la historia y sus estudios de campo, ¿qué caracteriza a la fe popular en el Perú?

Bueno, tenemos una muestra constante en las festividades y en la percepción que tiene cada pueblo de sus imágenes o santos consagrados. La religiosidad en el Perú es distinta que en España, por ejemplo, aquí hasta cambian las fecha (de las celebraciones) para hacerlas coincidir con los intereses del pueblo. Además, un santo o virgen puede perder actualidad y ser reemplazado por otro. Eso en España sería un problema. Aquí no. Es el pueblo el que decide si esa santidad ha favorecido su desarrollo, lo ha protegido de una plaga o de una sequía. Entonces, se siente obligado a la reciprocidad, algo que es heredado de los incas. Si el santo ha hecho algo en favor del pueblo, hay que agradecerle… Si el santo no cumple, el responsable es el grupo que está a cargo de la santidad. Como vemos son mecanismos de relación mucho más antiguos que la misma santidad traída de España.

La imagen de la Virgen de la Puerta tiene su principal centro de culto en Otuzco. En enero del 2018, el papa Francisco la declaró "Madre de la Misericordia y de la Esperanza" durante su visita apostólica a la ciudad de Trujillo. / Douglas Juárez

— Entre esos santos que se intercambian citas el caso de Monsefú, donde el Señor Cautivo reemplazó a San Pedro.

Se cambian, naturalmente. El prestigio del santo está en juego, en términos humanos de acuerdo a las vicisitudes de la región. Puede haber una sequía y de pronto quien acude al llanto de la comunidad no es el santo patrón, sino otro. Entonces, esas decisiones dependen de los comuneros que están a cargo del cuidado del santo… Lo interesante es que la motivación de la fiesta en términos de recuerdo andino se mantiene y la especificidad del santo que alberga la acción católica puede ser cambiada en cualquier momento.

“Si el santo ha hecho algo en favor del pueblo, hay que agradecerle… Si el santo no cumple, el responsable es el grupo que está a cargo de la santidad”. Luis Millones | Antropólogo peruano

— Otro de los rasgos mencionados es la recurrencia de la escenificación de la muerte del inca. El inca aparece así como un mártir más de la fe...

Sin embargo, son capaces de hacer la diferencia. Te cuento una anécdota: estaba en una comunidad y había una celebración sobre la muerte del inca Atahualpa, por supuesto con toda la santidad del caso. Después hubo una fiesta y jarana inmensa. Entonces, me acerqué a la directiva y le pregunté: “¿Ustedes están celebrando que maten al inca Atahualpa?”. Y el presidente de la comunidad, me respondió: “No diga eso, doctor, porque Atahualpa está muy bien, no ve que está bailando ahí… No, al inca no le pasa nada. Esto es una representación. En realidad, el Inca no ha muerto, está vivo, él va a regresar”.

La festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, en Piura, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el 2013. / LIZ TASA PALOMINO

— Este cruce de lo prehispánico y lo católico se da también en las fiestas de las cruces…

Yo he visto eso hace unos ocho años en un pueblito, que es una dependencia de Huanta, ubicado al fondo de un valle, y rodeado por un montón de cerros. Durante la fiesta, grupos de personas se encargan de cada cerro y bajan las cruces o réplicas hechas para la ocasión. Hacen una carrera y llegan hasta la plaza donde está la capilla. Ahí el sacerdote bendice a cada grupo… Conversé con el cura y le pregunté: “Padre, ¿cuando llega un grupo, usted a quién bendice al cerro o a la cruz?”. “No me haga esa pregunta —me dijo— yo cumplo con mi tarea, no me ponga en problemas”. Esa anécdota se la conté luego a monseñor (Carlos Castillo) y él me comentó que sabía que yo era crítico respecto a la capacidad de la Iglesia para llegar en términos de credo a las comunidades. “Eso lo hemos discutido en Roma —me dijo— por uno de sus libros”. Después, hice un curso solo para sacerdotes y me invitaron a visitar, otra vez, los pueblos de Huanta. Fui y había otro cura más joven y nuevamente le hice la misma pregunta. Su respuesta, me sorprendió: “Yo entiendo —me dijo— que son dos religiones distintas… pero siempre una tendrá parte de la otra. Cuando la gente viene yo les explico y estoy seguro de que entienden”.

— ¿Y cuál es la relación que establecen con las imágenes?

Hay una relación bastante interesante. Por ejemplo, uno de los encargados de uno de los cerros, me contó que un día en un sueño Cristo le había dicho que le molestaba su barba. Y como él sabía de peluquería, en el sueño, se la afeitó, pero por descuido le cortó la cara. “Usted verá —me dijo— cuando bajamos la imagen del cerro, esa parte del rostro del Señor estaba cortada, había sangrado”. O sea que hay una relación viviente con las imágenes.

— En ese aspecto, ¿es la religiosidad popular la que impulsa a construir grandes estatuas de santos, vírgenes y ahora de papas?

Bueno, las estatuas, los templos, imágenes y pinturas son también una necesidad institucional… La Iglesia Católica necesita difundir su doctrina a una población que aumenta todos los días y, en realidad, cuenta con un número de sacerdotes menor que los pastores protestantes de las muchas iglesias evangélicas, quienes gozan de una economía muy superior.

En el Cusco, el Corpus Christi reemplazó el antiguo culto incaico de sacar en procesión a las momias de los gobernantes. / JUAN PONCE VALENZUELA

— En este escenario, ¿cómo interpreta la próxima visita del papa León XIV al Perú?

Yo creo que el Papa debe aprovechar cualquier circunstancia para dirigirse a un público que en este proceso de modernización ha postergado la religión católica. Eso es claro. Y se nota en las asistencias a las iglesias, en la subvención económica que reciben. Es imposible pensar que hace 50 años la conexión con la religión no era distinta. Es muy claro que la Iglesia Católica se defiende ahora frente a la agresividad de las iglesias protestantes, que además cuentan con fondos económicos mucho más sólidos. Yo lo veo en San Marcos. El estadio lo alquilan siempre pastores brasileños para dar sus discursos.