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Resumen

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Luis Millones es reconocido por sus importantes trabajos de investigación sobre etnicidad y religiosidad andina. (Foto: Nancy Chappell)
Luis Millones es reconocido por sus importantes trabajos de investigación sobre etnicidad y religiosidad andina. (Foto: Nancy Chappell)
/ NANCY CHAPPELL
Por Enrique Planas

En Monsefú, en el norte del Perú, ya nadie recuerda que el patrono del pueblo es San Pedro. En cambio, la celebración más grande está dirigida a la imagen del Señor Cautivo que, según cuentan los lugareños, llegó flotando en un ataúd a las playas de Pimentel. No lejos de ahí, en tiempos legendarios, Naylamp, el héroe civilizador norteño, también llegó flotando por el mar. En Sapallanga, cerca de Huancayo, cada 8 de setiembre se celebra la fiesta de la Virgen de Cocharcas, pero la danza más importante es la ‘pandilla’ del Apu Inca. Solo los miembros más distinguidos de la comunidad personifican cada año a los soberanos del Tahuantinsuyo. Y hace 20 años, el baile más importante de la festividad de la Virgen de la Puerta, en Otuzco, era escenificado por las coyas, con un acto principal dedicado al drama de la muerte del inca.

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