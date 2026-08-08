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Resumen

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Alejandra Costamagna. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Alejandra Costamagna. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
/ HUGO PEREZ
Por Enrique Planas

Todas sus novelas vienen con gato. Más allá de ser personajes recurrentes, hay una actitud en los felinos. Estoy seguro que, si pudieran escribir, los perros serían mucho más entusiastas y menos reflexivos. En cambio, los gatos contarían historias especialmente sicológicas, basadas en la observación. “Dónde puedo dejarlo” es la nueva novela de la escritora chilena Alejandra Costamagna (Santiago 1970), presentada en la reciente Feria Internacional del Libro de Lima. Ambientada en la capital chilena en 1989, durante los inicios de la transición democrática, la obra explora la intensa y simbiótica amistad entre dos jóvenes, Manuela y Mara.

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