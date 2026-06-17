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Pierre Lemaitre, ganador del prestigioso Premio Goncourt, reflexiona en su obra sobre las tensiones de clase y las contradicciones sociales que marcaron la historia europea del siglo pasado.
Pierre Lemaitre, ganador del prestigioso Premio Goncourt, reflexiona en su obra sobre las tensiones de clase y las contradicciones sociales que marcaron la historia europea del siglo pasado.
Por Xavi Ayén

Al entrar en la finca que el novelista Pierre Lemaitre tiene en Périgueux, la Dordoña francesa, uno recuerda que Montaigne tenía su castillo no muy lejos de aquí. Pero los dominios del autor más vendido de Francia en la actualidad son muy distintos: Lemaitre, ecologista convencido, está reforestando su extenso bosque con una docena de diferentes especies de árboles “para ver cuál de ellas resiste mejor al cambio climático” y se ha construido un huerto en el espacio en que los propietarios anteriores tenían una piscina.

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