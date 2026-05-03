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“El tramposo del as de diamantes” ( 1630 ), cuadro del pintor francés Georges de La Tour, parte de la pinacoteca del Museo de Louvre. Una brillante representación de la trampa en el juego.
“El tramposo del as de diamantes” ( 1630 ), cuadro del pintor francés Georges de La Tour, parte de la pinacoteca del Museo de Louvre. Una brillante representación de la trampa en el juego.
Por Diego Macera

Hay una característica generalizada pero silenciosa en la sociedad peruana que, de un modo u otro, moldea todas sus actitudes e interacciones: somos unos desconfiados. El sistema nacional está diseñado para presumir que nuestra contraparte no hará lo que le corresponde. El orden económico lo construimos con la pregunta: ¿y si no me pagan? La arquitectura legal sigue la popular doctrina del “piensa mal y acertarás”. En política, la traición (a los colegas del partido, a los votantes) es la regla. La inversión pública tiene tantas trabas administrativas y controles que parece pensada para que nada se ejecute. Y así sucesivamente. La premisa de partida es que el otro nos va a sacar la vuelta apenas le concedamos media chance.

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