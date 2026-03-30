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Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza la guia mínima de elecciones de candidato presidencial | Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza la guia mínima de elecciones de candidato presidencial | Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Por Diego Macera

Incluso al ciudadano más comprometido con la democracia sería difícil exigirle que soportara las 18 horas de debate electoral entre los 34 participantes divididas en seis jornadas. Presumiblemente, tendrá mejores cosas que hacer con su tiempo. No es su culpa. La cantidad de contendientes por la presidencia es inmanejable. El tiempo que se le puede conceder a cada uno es mínimo. Y las propuestas de fondo son muchas, pues, como las que hemos ya visto. Al menos la mitad de los contendientes aspira, cuando mucho, a lograr un lapso de 30 segundos expresivos y elocuentes que le permita a su equipo de campaña trabajarlo para viralizarlo en redes sociales. Si el video viene con el cautivador texto: “¡Candidato 1 aplasta a Candidato 2 en debate!”, aunque no sea cierto, mejor. Pero la mayoría no consigue ni eso.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.