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Resumen

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En cada memorial o acto que recuerda a las víctimas del 11S hay un lugar especial para las más de mil personas que siguen desaparecidas. Identificarlas formalmente es una tarea casi imposible por la destrucción extrema de sus restos y otras complicaciones propias del paso del tiempo. Sus familias han permanecido un cuarto de siglo sin respuestas, pero para algunas de ellas la espera podría llegar a su fin gracias a la ciencia.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.