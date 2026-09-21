icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la Municipalidad de Barranco, las dos principales autoridades administrativas no solo compartían gestión: compartían empresa y compartían señalamientos de la Contraloría. Manuel Espinoza Loarte, exgerente municipal de la comuna y candidato a la alcaldía por Renovación Popular, promovió la designación de María Elena Lizárraga Amesquita como jefa de la Oficina General de Administración (OGA), órgano que maneja los recursos presupuestales del distrito. Ambos son socios fundadores, con 50% de acciones cada uno, de la empresa privada Family Fun S.A.C.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.