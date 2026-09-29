Horóscopo de HOY, martes 29 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas, el éxito no se hará esperar y así surgirán los beneficios. Amor: un buen gesto será lo que cambie la sintonía y recupere la calidez en la relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con valentía, ignorará críticas y revertirá actitudes de gente que no coopera. Amor: se dará cuenta de que discutir lleva a la pareja a una dinámica que afecta el romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su creatividad estará enfocada en proyectos que reportan fama y beneficios. Amor: una amistad, poco a poco, se convertirá en un romance que altera la zona de confort.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán iniciativas que le tomarán por sorpresa, pero no perderá el rumbo. Amor: el sabor amargo de una discusión se extenderá pero alguien amable ayudará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una propuesta poco estudiada resultará ser una gran idea; se avecina el éxito. Amor: la mutua calidez será el alma de la relación y disipa dudas y malentendidos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: elogiarán su habilidad para detectar lo prioritario de lo que no lo es. Amor: surgirá cierta discordia en la pareja pero la convertirá en experiencia para madurar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para activar los proyectos personales y analizar propuestas. Amor: mostrará una fuerte atracción por una bella persona que ha sanado heridas del pasado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dará marcha atrás en el rumbo elegido pero solo para tomar impulso. Amor: en la pareja o en una nueva relación se revelará un secreto inesperado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el éxito parecerá esquivo, pero con pequeños ajustes todo avanzará. Amor: momento para resolver esa situación que hace vivir con roces en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: decidirá acelerar la actividad y pronto verá excelentes resultados. Amor: pondrá límites con afecto y las actitudes negativas en la pareja se desactivarán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se darán las circunstancias para resolver problemas o subsanar errores. Amor: tendrá un encuentro diferente a cualquier otro y conocerá a una persona agradable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alguien del entorno querrá aprovechar su talento para beneficio propio. Amor: con mayor calidez en la intimidad, disipará malentendidos y creará armonía.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORGULLOSA CUANDO VALORAN SU ALMA SENSIBLE. SU GENEROSIDAD NO TIENE LÍMITES.