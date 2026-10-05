Horóscopo de HOY, lunes 5 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su negocio o proyecto mostrará un camino exitoso que sorprenderá a los demás. Amor: una inesperada expresión de sentimientos hará que aflore la calidez en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien pero conviene prever algún cambio inesperado. Amor: momentos amables en un encuentro facilitarán la confianza con una bella persona.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: superará alguna traba impuesta y se abren posibilidades nunca antes vistas. Amor: el buen humor facilitará que un amable encuentro derive en momentos románticos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: parecerá que alguien trae una brillante idea pero verá que no es tan buena. Amor: si padece cierto aislamiento, decidirá salir de su área de confort y tomará iniciativas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con gran habilidad, logrará convencer para reformular un negocio difícil. Amor: un conflicto en la relación se resolverá si acepta de buena que ha cometido errores.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para tomar acciones cuidadosas que le conducirán al éxito. Amor: sin mediar palabra, pondrá límites a gente que se entromete en lo que no le importa.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá entredichos con los que se pierde el tiempo y no hay avances. Amor: verá su ideal de relación al conocer a una bella persona en un encuentro fortuito.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surge oportunidad para no dejar pasar, con ella fluirán beneficios. Amor: su intuición le indicará que algunos aspectos de la relación pronto van a cambiar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una actividad comenzará a destacarse por sobre las demás. Amor: una relación se iniciará casi sin que se dé cuenta y la tomará con entusiasmo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: mantener el rumbo tendrá un costo alto pero valdrá la pena. Amor: alguien pedirá una respuesta que tal vez no pueda dar, pero se esforzará para dialogar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con gran habilidad y lo que está trabado, fluirá. Amor: los sentimientos no serán bien entendidos con palabras; un gesto amoroso dirá todo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración para tomar las iniciativas que construirán el camino al éxito. Amor: conocerá a una persona de gran atractivo pero se concentrará en su interioridad.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY LEAL EN LA AMISTAD Y LA PAREJA. LE GUSTA SOCORRER A LOS QUE SUFREN.