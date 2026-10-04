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Resumen

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Las principales fuerzas políticas del Congreso se pronuncian sobre el proyecto de ley para implementar una asamblea constituyente encargada de una nueva Constitución. El autor del texto da detalles al respecto. (Ilustración: El Comercio)
Las principales fuerzas políticas del Congreso se pronuncian sobre el proyecto de ley para implementar una asamblea constituyente encargada de una nueva Constitución. El autor del texto da detalles al respecto. (Ilustración: El Comercio)
Por Fernando Vivas

Cuando una fuente del Ejecutivo, antes de que se presente el pedido de facultades en agosto, me advirtió de la estrategia que venía con el paquete; presentí un encontronazo con la oposición. La idea era tan buena que llamaba a sospecha: ‘En Diputados somos minoría pero basta que nos aprueben un solo pedido y, en Senado, donde tenemos mejor correlación, reponemos todo’.

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