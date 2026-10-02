Tras la caída del pedido de censura promovida contra el ministro del Interior, César Astudillo, la moción para interpelar al titular de Educación, José Antonio Chang, pierde fuerza al interior del Congreso luego de que al menos tres diputados retiraran sus firmas.

La iniciativa formalmente aún sigue en trámite, pero ahora se encuentra apenas por encima del mínimo legal requerido (20). Ambos episodios afloran las diferencias que existen dentro del bloque de oposición al Gobierno en la Cámara Baja, a poco más de dos meses de iniciado el período 2026-2031.

La moción de interpelación contra el ministro Chang fue presentada el 21 de septiembre con un amplio pliego interrogatorio que contiene diversos cuestionamientos a su gestión, entre ellos, designaciones en cargos clave —como el caso de la excongresista Tania Ramírez, quien fue designada en la Derrama Magisterial y tuvo que renunciar tras las críticas—, así como la política sobre educación superior universitaria y los anunciados cambios en el currículo escolar.

Ministro José Antonio Chang sobre moción de censura: “Me parece bastante apresurado”. (Foto: ALONSO CHERO / EL COMERCIO)

Fue presentada de manera multipartidaria con 24 firmas, todas ellas del bloque opositor conformado por Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras. Sin embargo, este jueves se conoció que un grupo de diputados dio marcha atrás y solicitó a la Oficialía Mayor retirar sus firmas. Se trata de Helard Sonco Villanueva, de Ahora Nación, y Arturo César Eusebio Padilla y Andrea Medina Stein, ambos de Obras.

Según el artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados, una moción de esta naturaleza requiere ser presentada con un mínimo del 15% del número legal de diputados, es decir, 20 firmas.

Con estos retiros, la moción registra 22 firmas —el diputado Guillermo Valencia, de Juntos por el Perú, se adhirió tras la presentación—, apenas dos por encima del mínimo requerido.

En el caso de Helard Sonco Villanueva, de Ahora Nación, en su escrito solicitó, además del retiro de su firma, que se actualice la relación de firmantes, que se deje “constancia expresa” de que no mantiene su condición de firmante o adherente y que se verifique el cumplimiento del número mínimo de firmas.

Este Diario consultó al diputado sobre las razones de su decisión, pero respondió “eso es tu trabajo” y no brindó mayores detalles. En sus respectivos escritos, los diputados Eusebio Padilla y Andrea Medina, de Obras, tampoco dan detalles sobre su decisión.

Como parte del trámite regular, se tenía previsto que en la sesión plenaria de este jueves se diera cuenta de esta moción contra Chang. Sin embargo, tras la caída de la moción de censura contra el titular del Ministerio del Interior, producto del retiro de firmas de tres diputados de Obras, la sesión fue suspendida.

Ante ello, la moción contra Chang queda aún en el tintero, pero con la posibilidad latente de que se registren más retiros y que corra la misma suerte.

Acuerdos y desacuerdos, pero sobre todo gestos

Mientras aún se tramita el pedido de facultades, las mociones planteadas contra los miembros del Ejecutivo habían mostrado coincidencias entre las tres bancadas de oposición y servido como un primer termómetro político, con Juntos por el Perú intentando imponerse como la principal fuerza de oposición, más allá de los votos. Sin embargo, esta cohesión solo logró sostenerse por poco tiempo.

La mayor discrepancia pública se registró en Ahora Nación. Si bien ninguno de los diez integrantes había suscrito la moción contra el ministro del Interior, un bloque conformado por los diputados Jair Manrique e Indira Huilca había mostrado abiertamente su posición a favor de respaldar la la censura.

Sin embargo, finalmente, la mayoría de la agrupación —ocho miembros— acordó rechazarla, incluso con un pronunciamiento del diputado Harvey Colchado contra la censura de Astudillo. Ambos diputados se quedaron solos en su intención dentro de la bancada.

En el caso de la moción contra Chang, sí había sido suscrita por miembros de Ahora Nación. Sin embargo, ahora el diputado Helard Sonco, de dicha bancada fue uno de los tres que retiró su firma y dio marcha atrás.

“Yo no he hablado con mi colega, pero el tema de fondo (…) sigue siendo el mismo. Entonces, esa respuesta sobre los nombramientos indebidos en el Ministerio de Educación, ¿se dio? Lamentablemente no. Entonces nos toca a nosotros, como parte de nuestra función de control político, exigir y hacer ese control político”, respondió ayer la diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, al ser consultada sobre el tema.

Huilca, además, es una de las firmantes de la moción contra Chang y aseguró desconocer las razones por las cuales se optó por retroceder en este tema.

En el caso del Partido Cívico Obras, con 14 integrantes, si bien algunos de sus miembros habían suscrito ambas mociones y existían posturas personales distintas, finalmente primó mayoritariamente la posición colegiada. El líder del partido, Ricardo Belmont, llegó a calificar de “traición” la posición asumida por algunos miembros de la bancada en Diputados a favor de la moción contra Astudillo.

Los diputados Víctor Piñán, Heber López y Luis Masco fueron quienes firmaron inicialmente y luego retiraron sus rúbricas de la moción contra Astudillo, lo que terminó por hacer caer la iniciativa. Piñán también suscribió la moción contra Chang, pero de momento aún no retira su firma.

El vocero de Obras, Víctor Piñán, cuestionó la gestión de Astudillo ante el avance de la inseguridad ciudadana y que el Gobierno debe ofrecer resultados frente a la criminalidad. Foto: Andina

Consultado por Canal N, Piñán señaló que su agrupación adoptó un acuerdo de manera colectiva y que se decidió darle “una oportunidad no solamente al ministro de Interior, sino también de Educación, para que puedan implementar sus políticas”, al apuntar que si le va bien al Ejecutivo “le va bien al Perú”.

“Mire, más que una tregua, nosotros seguimos cumpliendo nuestro rol de control político. Nosotros no vamos a detener la fiscalización ni el control, [pero] hay que darle un espacio para que el Ejecutivo pueda desarrollar sus políticas que tiene implementadas”, aseveró.