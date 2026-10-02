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Resumen

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Por Alexander Villarroel Zurita

Tras la caída del pedido de censura promovida contra el ministro del Interior, César Astudillo, la moción para interpelar al titular de Educación, José Antonio Chang, pierde fuerza al interior del Congreso luego de que al menos tres diputados retiraran sus firmas.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.