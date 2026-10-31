Horóscopo de HOY, jueves 29 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: sus iniciativas serán criticadas pero el entorno verá que les lleva al éxito. Amor: se darán circunstancias por las que una relación nueva podría surgir en un encuentro.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una serie de eventos positivos indicarán que los proyectos mejoran y crecen. Amor: conocerá a alguien de fuerte encanto y querrá acercarse en un encuentro inolvidable.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: querrá detener cierto desorden y lo organizará a su modo; las cosas mejoran. Amor: el momento íntimo creará una atmósfera agradable que armoniza la relación.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará las decisiones adecuadas que evitarán resultados difíciles de manejar. Amor: la relación iniciará una etapa de cambios que exigirán respuestas bien pensadas.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: los asuntos pendientes amenazan con detener el avance de los proyectos nuevos. Amor: algún rasgo de su carácter creará incomodidad en la pareja pero lo dialogará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: gente influyente impulsará un reconocimiento a sus proyectos audaces. Amor: su irresistible encanto atraerá a la persona menos imaginada, pero lo disfrutará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: las dificultades parecerán aumentar pero tendrá la clave para resolverlas. Amor: un admirador secreto se revelará del modo más inapropiado pero le gustará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: diferencias entre colegas afectarán los negocios pero lo remontará. Amor: será mala idea insistir con actitudes obstinadas; la relación no lo necesita.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un cambio parecerá que da problemas pero será favorable. Amor: las diferencias terminarán así como las confusiones; la calidez romántica crecerá.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: llegará la ayuda menos imaginada y se abrirá una oportunidad. Amor: alguien le expresará sentimientos largamente ocultos y un romance surgirá.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: momento para actuar con la máxima racionalidad para que todo vuelva a fluir. Amor: una actividad en común le acercará a alguien de quien no querrá separarse.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: una situación complicará su economía pero lo resolverá de modo magistral. Amor: se producirá un encuentro mágico con una persona con la que vivirá un romance.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A MANDAR, NO ESCUCHA SUGERENCIAS Y ES MUY ENAMORADIZA.
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