Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) , alcanzó la máxima calificación en el informe de Banqueros Centrales 2026 que realiza a nivel mundial la revista Global Finance, el cual fue revelado en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial desarrollado este año en Tailandia.

El titular del BCR alcanzó una calificación de “A+”, junto a su par de Dinamarca, Christian Kettel Thomsen, la misma que representa una actuación excelente en ámbitos como el control de la inflación, la estabilidad monetaria, la gestión de los tipos de interés y la independencia, entre otros, de acuerdo con la publicación especializada.

Con el reconocimiento de este año, es la segunda oportunidad en la que recibe la máxima calificación de Global Finance.

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“Los gobernadores de los bancos centrales calificados con A son líderes que han demostrado la disciplina, independencia y buen criterio necesarios para lograr la estabilidad mientras guían a sus economías a través de un entorno global siempre impredecible”, dijo Joseph Giarraputo, fundador y director editorial de Global Finance.

Los Informes de los Banqueros Centrales, publicados anualmente por Global Finance desde 1994, clasifican a los gobernadores de los bancos centrales de casi 100 países, territorios y distritos clave, así como a la Unión Europea, el Banco Central del Caribe Oriental, el Banco de los Estados de África Central y el Banco Central de los Estados de África Occidental.

Cabe precisar que Julio Velarde ha recibido diversos reconocimientos a nivel internacional, como el de la revista The Banker, del grupo editorial Financial Times, que lo distinguió como Banquero Central del Año a nivel global en 2015 y como Banquero Central de las Américas del Año 2020.