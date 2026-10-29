Con el reconocimiento de este año, es la segunda oportunidad en la que recibe la máxima calificación de Global Finance. Foto: EC.
Con el reconocimiento de este año, es la segunda oportunidad en la que recibe la máxima calificación de Global Finance. Foto: EC.
Por Redacción EC

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) , alcanzó la máxima calificación en el informe de Banqueros Centrales 2026 que realiza a nivel mundial la revista Global Finance, el cual fue revelado en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial desarrollado este año en Tailandia.

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